Millonarios aún lamenta el empate sin goles que tuvo el miércoles contra Junior, en la fecha 4 del grupo A de los cuadrangulares.

En el equipo azul quedaron disgustados por cómo se dio el juego, por la propuesta defensiva del rival, la pérdida de tiempo y el juego violento.

Habla el capitán

Este jueves fue el capitán Mackalister Silva el que hizo su análisis de lo sucedido contra los barranquilleros. Silva les mandó recado a sus rivales.



"Los jugadores, y todos los que vivimos del deporte, tildamos a los jueces de que no hay ritmo en los partidos por culpa de ellos, pero nosotros como jugadores cometemos el error de tirarnos, de demorarnos, de simular, de ir con mala intención, los primeros que tienen que dar ejemplo somos nosotros los jugadores para que nuestro fútbol mejore”, dijo en Blog Deportivo de Blu Radio.

"Millonarios no es así, a lo largo del tiempo ha mostrado que siempre va a jugar, no va a pegar. Contra Nacional fue un lindo partido, porque fueron dos equipos que fueron a buscar el resultado, nunca vamos a poner la integridad de un colega en juego", agregó.



Además, el jugador habló del trámite del partido. "Hemos sido autocrítcos, como lo que pasó en Barranquilla, fue un partido que buscamos y que empatamos al 90', ya después viene la mala fortuna de nosotros, o la virtud de Junior, pero nosotros dependemos de nosotros por el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho".



Finalmente, habló de las opciones que le quedan a Millos, de ganar sus dos partidos siguientes para ir a la final.



"Aspiramos a eso, estar dependiendo de nosotros es el fruto de todo el semestre, la regularidad que hemos tenido, creo que hemos sido autocríticos cuando lo hemos tenido que ser. Me enfoco en resaltar que nosotros dependemos de nosotros por el trabajo, por el esfuerzo, por las ganas y por lo que grupo soñamos, de poderle darle a nuestra afición”, dijo.





