¿Otra amenaza en Colombia? Habría nuevo caso, jugador estudia salida del club 

Deportivo Cali no la pasa bien. El equipo vallecaucano viene de una dura derrota en condición de local contra el Tolima 1-1, pero hay algo más de fondo con uno de sus jugadores importantes.

Los dirigidos por Jaime de la Pava tienen 14 puntos y mucha opción de clasificar a los ocho mejores elencos del torneo, pero hay un tema que preocupa.

Lo que se sabe

Luis Sandoval, uno de los jugadores claves, no volvió a figurar en el listado del grupo. Lo que se sabe es que quiso mejorar las condiciones económicas que pactó cuando llegó despedido de Junior, pero la oferta del club para la renovación de su contrato, que vence en junio próximo, no lo convenció, razón por la cual se ordenó que no volviera a ser convocado hasta no resolver la diferencia.

Luis 'Chino' Sandoval (abajo) marcó doblete para el Deportivo Cali. Foto: X: @asodeporcali

Al menos esa es la versión oficial. Se dice en Cali que el jugador está incómodo y pidió negociar la rescisión de su contrato a la mayor brevedad.



Sin embargo, salió a la luz pública una información en la que se advierte que Sandoval ha sido amenazado y que esa sería la principal causa por la que quiere irse de la capital vallecaucana.

Dorlan Pabón y Luis Sandoval Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO y Win Sports

Hace poco su entorno dijo que no había acercamientos para la renovación y que el jugador, que potenció su rendimiento con el Cali, tendría otras ofertas.

Cali decidió no convocarlo más y ahora el periodista Mariano Olsen advierte que la situación es otra.



"El delantero denuncia amenazas contra él y su familia. El sábado su carro fue vandalizado en la vía pública motivando, según su versión, la ausencia a los entrenamientos posteriores", contó en sus redes sociales.

