Sigue la mala suerte para Payares: por ahora no jugará en Once Caldas

El defensa central Luis Payares ya no jugará en el Once Caldas. El zaguero, que ya había sido anunciado por el club, procedente de Millonarios, fue descartado debido a una lesión.

"Once Caldas se permite informar que: Luis Payares no hará parte de la nómina del club en el primer semestre de este año. El jugador presenta una lesión de rodilla que si bien no es grave requiere al menos mes y medio para su recuperación, situación que-ante el torneo tan corto del primer semestre-, hace que el equipo deba buscar otra opción”, informó el club en un comunicado.



Mala suerte para el futbolista, que mientras estuvo en Millonarios tuvo una larga para por un golpe sufrido en su cabeza.



Sin embargo, el cuadro blanco agregó que el jugador será tenido en cuenta para el segundo semestre.

Comunicado 7 enero 2020, sobre Luis Payareshttps://t.co/0MuKBb4ejs pic.twitter.com/a7Tw2KhwsT — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) January 7, 2020



