Seijas no entra en la polémica: esto dijo sobre acusaciones en Santa Fe

Este domingo dejó su cargo el técnico Harold Rivera en Santa Fe, en medio de los malos resultados de la temporada y de una polémica que implicó al exjugador cardenal Luis Manuel Seijas.



El presidente cardenal, Eduardo Méndez, aseguró que el exfutbolista del club ha ejercido presión en el entrenador y en el equipo, con sus comentarios en el programa radial 'VBar' de Caracol Radio, donde es panelista.



"Salió a decir que él guardaba los códigos del camerino y no podía hablar del ambiente, pero lo que dijo es que el ambiente era malo y rompió los códigos, y luego dice que el lenguaje corporal de los jugadores en la cancha denotaba problemas en el grupo. Para evitar que le sigan haciendo daño a Harold y al club, por eso se tomó la decisión", le dijo Méndez a EL TIEMPO.

Este diario contactó a Seijas para conocer su postura ante esta versión. El venezolano evitó entrar en confrontación y polémicas. Solo respondió:



"Me toman por sorpresa las declaraciones, pero no voy a referirme a ellas porque no quiero entrar en un juego innecesario. Me parece que abrieron un paraguas muy grande", dijo.

Seijas es un símbolo del club, donde ha estado en tres etapa,s la más reciente terminó el semestre anterior.



Al frente de Santa Fe quedaron por ahora Grigori Méndez y Francisco Delgado, exjugadores del club y quienes venían trabajando con las menores.



