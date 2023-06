Luis Javier Fernández, quién asumió el cargo como director del departamento médico del Junior de Barranquilla en 2022, abandona el club luego de que sus declaraciones sobre el estado de salud de Carlos Bacca generaran polémica.

Fernández indicó que el delantero sufría "una lesión irreversible en la rodilla derecha” para la cual “la ciencia no tenía respuesta”.



(Luto en el ciclismo: murió compañero de Santiago Buitrago en la Vuelta a Suiza)

(Shakira explotó: revela intimidades de Gerard Piqué y del juicio fiscal)



Sin embargo, este viernes reconoció su error, pidió disculpas al delantero y presentó su renuncia.

Sin pena



“Muchos jugadores tienen lesiones morfológicas adversas y son capaces de jugar, entonces yo no puedo decir que Carlos no puede jugar”, expresó en Cuid Sports.



Y agregó: ""No se ha quejado de la rodilla en estas tres semanas. Si él puede trabajar a la par de los compañeros, cómo puedo decir yo que no puede? No tengo que ser el juez de eso, tiene que ser el balón y no el médico el que decida. Quiero disculparme con Carlos que es un profesional a carta cabal, con los accionistas de Junior, que estaban preocupados con estas declaraciones".

"Me quiero disculpar con Bacca, ha hecho más de lo que cualquiera puede hacer. He sido injusto": Javier Fernández, médico de Junior, a Cuid Sports.



"Debo revisar lo que estoy haciendo y después de estos seis meses concluyo que no lo estoy haciendo bien". pic.twitter.com/5Ngu6TvMu2 — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) June 16, 2023 r



Fernández dio pistas sobre lo que habló con algunos integrantes del cuerpo médico del elenco de Barranquilla.



"Cuando se enteraron de las declaraciones no estuvieron de acuerdo conmigo, ellos están diariamente con Carlos y han visto una buena respuesta. Hay médicos que están día a día con él, yo soy un asesor del departamento médico. Jerónimo Angarita me decía que Carlos está bien, demasiado bien”, señaló.

(¿Quién era Gino Mader, ciclista fallecido trágicamente en la Vuelta a Suiza?)