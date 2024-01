Luis Fernando Suárez se deja tentar por América de Cali: 'Dije que estaba interesado'

América de Cali vive horas intensas, impactado por los sucesos recientes, como la fallida negociación con el chileno Arturo Vidal y la salida del técnico Lucas González a pocos días de empezar la Liga.

La afición escarlata está expectante por conocer el nuevo entrenador, ante la intempestiva salida de Lucas.



El club no quiere tener otro paso en falso y por eso se lanzó a la ofensiva para contratar al técnico Ricardo Gareca, gloria del cuadro escarlata y con quien ya hay diálogos en proceso.

Plan B del América

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Suárez. Foto: EL TIEMPO

América quiere a Gareca, busca a Gareca, pero es consciente de las dificultades que se pueden presentar para contratar su fichaje.



Por eso el equipo tiene un as bajo la manga, con otro técnico de cartel internacional, el colombiano Luis Fernando Suárez.



Suárez pasó recientemente por la Selección de Costa Rica y goza de una amplia trayectoria que incluso lo ha llevado a Mundiales.



En diálogo con Caracol Radio, el propio Suárez aseguró que le interesa dirigir al América y reveló que hay charlas con su representante.



“Yo no he hablado con nadie del América. Tuve una conversación con mi representante, Ricardo Pachón, y él fue quien me menciono esa posibilidad. Dijo que le habían consultado sobre eso, que yo era un candidato y estaba esperando cómo evolucionaba todo esto… No sé quién se comunicó con él, fue alguien del América y no le pregunté tampoco”, comentó el DT.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Suárez (izq.) celebra con Keylor Navas (der.) la clasificación de Costa Rica a Catar 2022. Foto: Alberto Estévez. Efe

Sobre los otros candidatos que suenan para dirigir al América, señaló: “Es un ejercicio normal en el fútbol que no solamente sea uno el candidato. Sí tengo establecido, desde hace mucho tiempo, y desde que he tenido representantes, que esas situaciones de dinero se manejan por intermedio de él y después a mí me compete la parte deportiva… Yo dije que estaba interesado de la oferta y que se adelantaran las conversaciones, siendo consciente de que no hay solamente un candidato sino varios”.

Además, habló de la gran oportunidad de dirigir a un grande del país: “América siempre es un equipo que exige y eso es bueno para uno. Es grato y necesario vivir ese estrés que uno vive al tener un equipo con tan altas expectativas. Es un equipo bien armado, con buenos jugadores. Es mucho más fácil armar un equipo con buenos jugadores, que teniendo muchas falencias”.



Finalmente, Suárez se refirió a lo que le gustaba del proceso de Lucas González y lo que no: “A mí me gusto mucho lo que hicieron en el todos contra todos. Me parece que el América estaba haciendo cosas muy interesantes. Dentro de la propuesta siempre estaba ir a ganar y lo hizo bastante bien. Las victorias que consiguió fueron merecidas con muy buen fútbol”.



“Un equipo debe ser equilibrado, en eso uno debe ser muy consciente. El fútbol se hace para hacer goles y para eso entra uno a la cancha y busca ganar, pero también debe haber un equilibrio y con eso saberse defender. América pudo haber tenido ese problema”, concluyó.







PABLO ROMERO

Deportes

Más noticias de deportes