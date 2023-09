Luis Fernando Montoya sigue dando ejemplo de lucha y superación. A pesar de haber quedado cuadripléjico durante un asalto en diciembre de 2004, el técnico que le dio la Copa Libertadores al Once Caldas ese mismo año nunca ha parado de soñar.

Este miércoles, Montoya, de 66 años, logró un nuevo título: se graduó como licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. La ceremonia se realizó en la sede de Bello de la Universidad Minuto de Dios (Uniminuto).

La tarde estuvo llena de emociones para Montoya, quien, vestido con toga y birrete, reveló las razones que lo llevaron a hacer esta nueva carrera.

Profesor Luis Fernando Montoya se graduó como Licenciado en Educación Física de @uniminutobello , la historia con @JJVARELADECAS @Telemedellin pic.twitter.com/i5wOU9DZoD — Giovani Marulanda (@MarulandaGio) September 27, 2023



“Había un compañero del Once Caldas que manejaba el bus. Un día le dije ‘No te quedes manejando un bus toda la vida, estudia, prepárate’", comenzó a contar Montoya.



“Una mañana, después de yo haber quedado así, como 16 años después, él llegó a visitarme y me dijo: ‘Profe, ¿ya estudió la licenciatura?’. ‘No me interesa’, le dije. Me respondió: ‘Profe, ¿usted se acuerda de lo que me dijo? Usted siempre ha sido un referente, yo voy a estudiar, por usted, por mi hijo, por mi esposa”, agregó el DT.

La emotiva ceremonia de graduación de Luis Fernando Montoya

Montoya fue el último en subir a recibir el diploma, y lo hizo en medio del aplauso de todo el auditorio, que no paró de entregarle el cariño que se merece. Estuvo acompañado de su familia y de Luis Alfonso Sosa, su inseparable amigo, quien fue el psicólogo del plantel que logró el título más importante de la historia del Once Caldas.

Celebramos este gran logro del profe Luis Fernando Montoya, quien acaba de graduarse 🎓 como Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, en @uniminutobello



Hace unos meses, en nuestro programa de televisión, nos contó lo emocionado que estaba por estar próximo a… pic.twitter.com/Ur6tgok0j8 — Luis Fernando Suárez (@LuisFSuarezV) September 27, 2023



El extécnico de Bucaramanga, Nacional y la Selección Colombia Sub 20 agregó que su mayor deseo es que Dios le dé cinco minutos para recuperar el movimiento de sus brazos y así poder abrazar a su esposa, Adriana Herrera, y a su hijo, José Fernando.

La experiencia de Montoya como estudiante quedó plasmada en un libro

El ejemplo de Montoya como estudiante de esta licenciatura quedó plasmado en un libro de 80 páginas, 'Liderazgo. Crónicas de vida', cuyo prelanzamiento se hizo hace 15 días en Medellín.



En el trabajo, cinco de los docentes que estuvieron cerca del proceso del entrenador, más Luis Alfonso Sosa, dejan por escrito no solo sus experiencias con Montoya, sino "la grandeza y el liderazgo" de su ilustre alumno.

Luis Fernando Montoya junto a su esposa, Adriana Herrera; su hijo, José Fernando, y su gran amigo, Luis Alfonso Sosa. Foto: Uniminuto

Montoya llegó al Once Caldas en 2003 y en su primer semestre al frente del equipo lo sacó campeón por primera vez en la historia con ese nombre (cabe recordar que la única estrella que entonces lucía su escudo correspondía al título del Deportes Caldas en 1950).



Luego, el DT antioqueño fue el artífice del mayor logro del club en su historia, que, en las fases de eliminación directa de la Copa Libertadores 2004, dejó en el camino a Barcelona de Ecuador, Santos y Sao Paulo, antes de ganarle la gran final a Boca Juniors, en lanzamientos desde el punto penalti.



Tras el incidente del 22 de diciembre de 2004, cuando recibió los disparos que lo dejaron cuadripléjico, Montoya ha tenido una difícil recuperación, pero siempre ha salido adelante. Su historia la ha contado en distintas conferencias de superación.



