Se acabó la novela: Luis Díaz se quedará en Junior y vestirá la ‘10’

Finalmente el extremo izquierdo Luis Díaz se quedará en el Junior de Barranquilla, luego de que las ofertas que hizo River Plate por el jugador no llegaran las expectativas del equipo campeón de Colombia.

“La razón de estar aquí con ustedes los periodistas es para informarles que Luis no va a ser transferido a ningún equipo, que va a continuar con nosotros y que ha ampliado su vínculo con el Junior. Este año nuestro proyecto será igual de serio al del año pasado y al que pensamos superar”, aseguró Antonio Char, presidente del Junior.

Además de ampliar su contrato con el Junior, Díaz portará la camiseta número 10 que había dejado Jarlan Barrera, que se fue a jugar a Rosario Central. Antes lucía el dorsal 23.



“Estoy muy agradecido y contento por renovar el contrato, por estar en el club que me vio nacer. He salido campeón con el club y eso era de uno de mis objetivos. Estoy contento en el club que me ha brindado todo. Daré lo mejor de sí para obtener los objetivos que tengo trazados”, comentó Díaz.

🇦🇹💳| ¡Nuestro nuevo 1️⃣0️⃣ te invita!



Escucha las palabras de Luis Fernando Díaz tras su renovación con el club. Hizo un invitación a todos los Junioristas, atentos.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/xQcq9B4PRh — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 14 de enero de 2019

Además de la renovación de Luis Díaz, Antonio Char también confirmó que Víctor Cantillo también logró una extensión en su contrato.



DEPORTES