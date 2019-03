'Ya hay un preacuerdo con el Cardiff': Luis Díaz

El atacante del Junior y de la Selección Colombia, Luis Díaz, aseguró que tiene un preacuerdo con el Cardiff, club inglés de la primera división de la Liga Premier.

Este viernes, el atacante del Junior aseguró en una entrevista en Caracol Radio, "Ya hay un pre acuerdo con el Cardiff para irme al fútbol de Inglaterra".



El joven atacante aseguró que va a pelear por la Copa Libertadores con el Junior y no reveló los detalles de la posible transacción a el fútbol inglés.



Sobre el gol anotado con Colombia, esto dijo el atacante, "Estoy contento por el buen desempeño en la Selección. Es un sueño, iniciar en la era Queiroz marcando gol me llena de confianza y él me felicitó para que siga haciendo las cosas igual".







DEPORTES