La explosión de Luis Díaz en el Liverpool ha sido la ratificación del gran talento que tiene y también ilusiona con miras hacia el futuro de la Selección Colombia, que deberá comenzar un proceso de reconstrucción para buscar la clasificación al Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

El guajiro tiene un presente brillante con el club inglés, con el que ya ganó la Copa de la Liga, este sábado jugará la final de la Copa FA contra el Chelsea, y que además, el 28 de mayo, jugará por el título de la Champions League contra el Real Madrid. Todo eso, sin descuidar que aún pelea por ganar la Premier: Liverpool está a tres puntos del Manchester City.



La motivación de Gamero para seguir a Luis Díaz



Lo que hace Díaz en la cancha sirve ahora de inspiración para otros jugadores, no solo por sus lujos dentro de la cancha, sino también en cuanto a sacrificio. Así lo reconoció Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, quien lo toma como ejemplo para seguir formando a uno de los jugadores de mayor proyección con su equipo, Daniel Ruiz.



"Yo le estoy enseñando a Ruiz lo que le estoy viendo a Luis Díaz: cuando no tengo el balón, tengo que marcar", señaló Gamero, en una entrevista concedida en el programa Primer Toque, de Win Sports.



Gamero, que este sábado enfrentará a Alianza Petrolera en busca de un triunfo que deje a Millonarios como cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales, habló de la presión que manejan los entrenadores en Colombia y la paciencia que debe tenerse para conseguir resultados.



"Nosotros somos profesores, no magos. Trabajamos en el día a día, cambiamos jugadores cada 6. Si nos van a poner campañas donde (Corredor) o yo (Gamero) no hemos sido campeones nos van a crucificar. Las cosas se van dando", señaló.

Gamero habla de la motivación para pelear título



Justamente, en los dos años y medio que lleva al frente de Millonarios, el título ha sido esquivo para Gamero. Llegó a la final de la Liga en 2021-I, pero la perdió contra el Tolima. “El equipo se ha acostumbrado a pelear los primeros lugares, vamos a luchar por alcanzar un título, pero el camino no es fácil", aseguró.



