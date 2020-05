La razón de la tardía operación que tendrá refuerzo de Millonarios

La esperanza del DT Alberto Gamero para mejorar el trabajo de la zaga de Millonarios antes de la suspensión del campeonato era Luciano Ospina, defensor central que llegó como refuerzo este semestre y que no había podido jugar en la Liga porque se lesionó en el amistoso de pretemporada contra Alianza Lima.

Pero los problemas para Ospina continuaron. En marzo, volvió a lesionarse, esa vez sufrió una lesión parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla. A Ospina no le quedó más que resignarse y esperar la cirugía, pero no contaba con que se desataría la crisis mundial por el covid-19 y que por esa razón su operación se aplazaría.



Dos meses después, Ospina aún no ha podido ser operado. En Millonarios explican que se trató de "mala suerte" del jugador, porque tenía previsto entrar al quirófano 8 días después de su lesión, y no se pudo.



"Por la crisis y la contingencia hospitalaria, no se pudo en ese momento. Luego, las clínicas solo estaban atendiendo cirugías prioritarias y urgencias", explican en el club.



Luego de tanta espera y de muchas gestiones, al fin Ospina tiene la autorización para ser intervenido, será la próximo semana, probablemente el lunes, por el doctor Juan Piñeros, director médico de Millonarios.



Ospina estaría entre 5 y 6 meses en recuperación, por lo que su semestre ya está perdido y, además, perdió ya dos meses por no poderse operar a tiempo.





