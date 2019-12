Pusineri explica las razones por las que no sigue como DT del Cali

Lucas Pusineri afirmó que no compartía algunas decisiones de la parte administrativa y lo mejor era hacerse a un lado, “con la frente en alto”, y por eso se va del Deportivo Cali. En rueda de prensa aclaró los motivos de su salida.

Para nadie es un secreto que la oficialización del arquero David González fue ‘el florero de Llorente, y a eso se sumó la inminente llegada del chileno Ignacio Jara, por el que nunca le pidieron una opinión.



Admitió que hubo diferencias con el director deportivo, Miguel Cardona -que ya no está-, y aunque siempre se habló de un distanciamiento con el ex presidente Juan Fernando Mejía, el entrenador sostuvo que la relación entre los dos es buena, y que pretender volver en dos años al club verdiblanco.



"Hubo algunas circunstancias que me llevan a tomar una decisión, últimamente no podía tener injerencia en algunos futbolistas que abandonarían el club y también en las contrataciones que estaban prácticamente consumadas, por lo tanto no puede ser si uno no puede tener la injerencia en el armado del plantel en estos momentos, después tener la responsabilidad directa en un mes cuando empiece el campeonato, eso fueron tal vez las miradas distintas que hemos tenido”, dijo.



Acerca del caso de David González, nombre que filtró como refuerzo sin haber terminado los cuadadrangulares y de quien, al parecer, no estaba en los planes de Pusineri, señaló: “Cuando uno no tiene injerencia en la organización o en la preferencia de unos futbolistas, por decisión propia prefiero no rifar todo el prestigio que he ganado con resultados importantes, con un rendimiento de más de 50%. Evidentemente hubo ciertas diferencias que se presentaron en esta última etapa para desembocar en esa decisión, no puedo aceptar las situaciones en diciembre, porque ahora tengo un conocimiento directo de la materia prima, por lo tanto, si va a ser mi futura responsabilidad en el campeonato si tener injerencia, es algo importante".



Y añadió: "Después, creo que la comunicación siempre existió, va a seguir existiendo, pero los proyectos deportivos son diferentes y tenemos miradas que no coinciden, por lo tanto uno para que toda institución siga creciendo tener que estar alineados, cuando uno ve que no es de esa manera, uno toma la decisión de que venga un entrenador nuevo para que venga a tratar de explorar lo que la directiva disponga”.



Del tema del ex director deportivo Miguel Cardona, confesó que “sinceramente hubo diferencias, miradas distintas, proyectos deportivos distintos y eso hace que se vea desencadenante hoy en la institución, si uno no trabaja mancomunadamente, no coincido en que faltó comunicación, comunicación hubo de sobra, más no entendimiento en los proyectos, que s diferentes, el mío era que el Cali ganase y se potencializara al futuro. Cuando del otro lado no es así uno toma rumbos diferentes”.



Sobre si la presencia de Marco Caicedo como nuevo presidente podía haber cambiado las cosas, dijo que: “Con Marco tengo una muy buena relación a lo largo de todo el año, palabras de aliento para lo que él va a afrontar, evidentemente que la conducta de la institución en este aspecto me hace tomar una decisión que nada tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos días, no tengo ninguna oferta de otra institución ni de que no hayamos llegado a un acuerdo económico, esto no es ajeno a mi decisión de tener dignidad. porque me voy a mi casa mañana, ni tampoco se habló de dinero, tengo que tener dignidad para tomar distancia”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces