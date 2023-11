Lucas González se queda sin razones: esto dijo ante la eliminación del América

América de Cali sufrió un duro tropiezo en la era del técnico Lucas González, al quedar eliminado de manera anticipada en los cuadrangulares de la Liga, luego de la derrota contra Nacional 1-0.

Al final del juego, el técnico escarlata, Lucas González, analizó el desarrollo del juego, la derrota y la eliminación.

La reflexión de Lucas

Atlético Nacional derrotó 1-0 al América de Cali en juego válido por las tercera fecha de los cuadrangulares. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Análisis: "Hay que darles merito a los chicos, lo intentamos hasta el final pero al rival le tocó ganar hoy".



Bajón de goles: "Es lo que uno intenta identificar. Lo que podemos controlar es que ellos entiendan cómo intentar superar al contrario. Ahora nos ha costado marcar goles. Tenemos que seguir estudiando para intentar encontrar soluciones a los problemas que genera el juego, buscar qué nos falta para hacer los goles que hicimos en el todos contra todos":



Primer tiempo: "Parte del buen primer tiempo es que logramos quitar el balón. Ya en el segundo tiempo les costó mas a Víctor y Adrián para presionar. Buscamos jugadores frescos para llegar allá. Cuando sentimos que estamos cerca era meter piernas frescas, tuvimos opciones, pero no logramos marcar".



Duelos con Nacional: "Normalmente se pierde más de lo que se gana sobre todo ante buenos equipos. Nos tocó nacional que no por suerte tiene es aplantilla, hay que hacerlo todo bien. Hoy la primera parte fue buena pero no marcamos, ellos fueron más eficaces".



Balance: "América está obligado a intentar ganar y no especular, es lo que intentamos. Creamos ocasiones y no marcamos".



Autocrítica: "Son partidos de máxima tensión. Afortunadamente yo no juego, nosotros intentamos ayudar, transmitimos un plan, pero el rival también lo hace. Nos toco perder, nos duele mucho, nos tocó perder los 3 partidos del cuadrangular, estamos en construcción es nuestro primer semestre en América, pero esto es lejos de lo que queremos".



Cupo a Copa: "Es tangente clasificar a Copa Libertadores, en caso de no poder llegar a la final, los 9 puntos son fundamentales, por eso tenemos la responsabilidad, estamos tristes, dolidos con nuestra gente. Mañana nos levantamos a canalizar esa tristeza para enfrentar el partido del jueves y hacer los 9 puntos que nos quedan".





