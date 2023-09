No son buenas las noticias para Lucas González a pesar del buen rendimiento del América de Cali en la Liga colombiana. El técnico, de 42 años de edad, fue denunciado por Águilas Doradas ante la Federación Colombiana de Fútbol.



Lucas González aterrizó hace algunos meses en el banquillo del América de Cali después de las buenas sensaciones que dejó en Águilas Doradas. Sin embargo, la relación entre el estratega colombiano y el equipo antioqueño no terminó de la mejor forma.



De acuerdo con la información entregada por varios medios, el timonel decidió marcharse de Águilas de forma unilateral y mientras el club disputaba los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana el semestre pasado.



Lucas González, DT de Águilas. Foto: Aguilas

Águilas Doradas no recibió ninguna compensación por parte del América de Cali, a pesar de que faltaban seis meses para que finalizara el contrato del técnico; vencía el 30 de diciembre de este año.



Por esta razón, el cuadro 'paisa' tomó cartas en el asunto y presentó una demanda formal ante la FCF contra Lucas González por incumplimiento de contrato; situación que deja en problemas al estratega.

Pasto vs. Águilas Doradas Foto: Dimayor

Así lo confirmó el periodista Henry Jiménez a través de su cuenta oficial de X (conocido antes como Twitter). En la publicación explicó que al club no le sentó de la mejor manera la salida de Lucas hacia el América de Cali en medio de la fase decisiva del técnico colombiano.



Por ahora, no hay una comunicación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y del técnico Lucas González, quien tras calmar las aguas en el Valle del Cauca, suma un nuevo problema en medio del actual campeonato.

El club @AguilasDoradas ha presentado demanda ante la @FCF_Oficial en contra del técnico Lucas González por incumplimiento de contrato. De manera unilateral resolvió rescindir su vinculación contractual a los seis meses cuando había firmado por un año.

En el equipo antioqueño pic.twitter.com/YB4lbPG6JB — Henry Jiménez (@BochaJimenez) September 27, 2023

Cabe recordar que el América de Cali es uno de los grandes animadores de la Liga colombiana en este semestre, la 'mechita' es segundo en la tabla de posiciones con 26 puntos.

HAROLD YEPES

DEPORTES

