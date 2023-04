En la noche de este 18 de abril se enfrentaban los equipos Once Caldas y Alianza Petrolera en el Estadio Palogrande de Manizales en la fecha 14 del campeonato. El partido quedaba parcialmente 2-1 con una derrota a Once Caldas, pero la impaciencia de la barra del Holocausto Norte, no dejó siquiera terminar el partido, ya que fueron quienes generaron desmanes dentro y fuera del estadio.



Los hechos comenzaron cuando los asistentes del costado norte del estadio empezaron a corear "no aguantamos más" e invadieron la cancha de fútbol y agredieron a los jugadores. Así es como, por falta de garantías el partido fue suspendido.

Por medio de Twitter, el medio local La Patria publicó los videos en los que se registraron los disturbios generados por varios asistentes del partido.

Este es el panorama afuera del estadio Palogrande. pic.twitter.com/0NPVwQhGcp — Periódico LA PATRIA (@lapatriacom) April 19, 2023

También, los hinchas se enfrentaron con la Policía fuera del estadio y bloquearon vías de transito. Además, se sabe que el Esmad y la Policía de Carabineros tuvieron que intervenir en la zona.



En algunas fotografías se pudo evidenciar que carros de la Policía fueron vandalizados.

Así quedó uno de los vehículos de la Policía, estacionado afuera de la tribuna norte del Palogrande. pic.twitter.com/NkKhnrcQ5O — Periódico LA PATRIA (@lapatriacom) April 19, 2023

La Alcaldía de Manizales dio un resultado preliminar de los disturbios, luego de anunciar que habían sido controlados por la Policía. Así pues, resultaron lesionadas 20 personas de logística, cuatro hinchas y cuatro policías e indicaron que todas se encuentran fuera de peligro.



También, resultaron heridos dos caballos de la Policía e informaron que una patrulla fue vandalizada, una moto incinerada, dos pantallas publicitarias y una cámara de un medio de comunicación fueron dañadas.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS