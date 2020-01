Los partidos que tendrán VAR en las tres primeras fechas de la Liga

La Comisión Arbitral Nacional en su reunión de este viernes determinó los partidos de la Liga que tendrán la Asistencia de Vídeo Arbitraje (VAR).

En total serán seis encuentros que contarán con la tecnología, que llegó al fútbol colombiano en la final que disputarán en diciembre del año pasado América y Junior.

Estos son los partidos que tendrán VAR

Primera fecha

Tolima vs. Medellín

Millonarios vs. Pasto



Segunda fecha

Boyacá Chicó vs. Patriotas Boyacá

La Equidad vs. Nacional



Tercera fecha

Junior vs. Medellín

Nacional vs. Jaguares



