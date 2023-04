Solo dos equipos colombianos tienen en sus vitrinas al menos una Copa Libertadores de América, uno de ellos es el Once Caldas que pasó a la historia del Fútbol Profesional Colombiano tras la hazaña del 2004.



(Puede ser de su interés: Once Caldas: la historia del equipo que sorprendió al mundo).

Final Intercontinental

El segundo más importante en la historia del Once Caldas se disputó el 12 de diciembre del 2004, cuando el equipo colombiano enfrentó en la final de la Intercontinental al Porto de Portugal, dirigido en ese entonces por el técnico Víctor Fernández.

Facebook Twitter Linkedin

Once Caldas, campeón en 2004, tras derrotar a Boca Juniors. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En una final inédita, el cuadro del estratega Luis Fernando Montoya logró igualar sin goles los 120 minutos, llevando la definición del título en los penales.



Una tanda desde los 11 pases muy reñida le dio la victoria al equipo luso que se llevó la corona tras ganar 8-7. Aunque el cuadro blanco estuvo muy cerca de ser campeón del mundo, el argentino Jonathan Fabbro tuvo en sus pies el triunfo, pero el balón fue esquivo y se fue directo al palo en el quinto penal.

El partido más recordado del blanco, blanco

Once Caldas vivió una temporada de ensueño en el año 2004, donde logró llegar a la final de Copa Libertadores para enfrentarse con Boca Juniors de Argentina, un equipo ganador que de la mano de Carlos Bianchi había dominado el continente.



Luego del empate sin goles en el estadio la Bombonera, todo se definió en el estadio Palogrande de Manizales que se vistió de fiesta el 1 de julio de aquel año para apoyar a un equipo que soñaba con ser campeón continental.

Solo 5 minutos en el reloj bastaron para que Jhon Viáfara abriera el marcador con un potente disparo desde más de 30 metros, tanto que desató la euforia de todo un pueblo y de gran parte del país.



Pero el xeneize logró el empate en el segundo tiempo por medio de Nicolás Burdisso que aprovechó la desatención defensiva de Once Caldas y puso el 1-1. Al final, el juego terminó igualado y la serie se tuvo que definir desde el machón blanco del penal.



(Lea aquí: Once Caldas: esto les incautaron a tres jugadores en operativo por extorsión).



Los goles de Elkin Soto y Jorge Agudelo, además de la gigante actuación del arquero Juan Carlos Henao que atajó los cobros de Cascini y Cangele, le permitió a Once Caldas gritar campeón de Copa Libertadores por primera vez en su historia.

Más noticias

Junior: los canteranos de 'oro' que dejaron una millonada en el club

Once Caldas se pronuncia por la captura de tres de sus futbolistas por extorsión

Once Caldas: el legado de una institución en el fútbol colombiano

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS