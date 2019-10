¿Quién se va a la B?, en blanco y negro

Se acaban los partidos y, por consiguiente, las oportunidades y opciones de los equipos implicados en salvar la categoría en la Liga colombiana de futbol.

El jueves, en el complemento de la fecha 14, Unión Magdalena rescató un punto en su visita a Tunja contra Patriotas: 1-1.



El local ganaba a los 38 minutos con gol de Norbey Salazar, pero Sebastián Villota logró la igualdad justo antes del descanso.



De esta manera, Magdalena quedó con 128 puntos en la tabla del descenso, los mismos del Atlético Huila, que el miércoles logró un triunfazo en Cali: 0-1 al América.

Aunque están emparejados en puntos y diferencia de goles (ambos con 128 y menos 33), el Magdalena es penúltimo porque ha anotado más tantos: 12o, diez más que el Huila.



Hoy, a seis fechas del final de la fase, ellos son los primeros candidatos para perder la categoría en el 2020.



Sin embargo, otros tres equipos aún tienen serio riesgo de ser los posibles descendidos: Jaguares y Envigado apenas tienen dos puntos más que Huila y Magdalena (130) y Rionegro, el quinto en discordia, tiene 132: ¡apenas 4 más que los coleros!



Envigado perdió en la apertura de la fecha, el martes, de local con el Once Caldas (1-3) y Rionegro logró un valioso triunfo ese mismo día sobre Rionegro, uno de los rivales directos: 3-0.



Sus calendarios

Estos son los partidos que les quedan:



Huila: de local, contra Envigado, Bucaramanga y Medellín. De visitante, contra Santa Fe, Once Caldas y Jaguares. U. Magdalena: de local, contra Rionegro, Envigado y Bucaramanga. De visitante, contra América, Santa Fe y Once Caldas.



Jaguares: de local, contra Once Caldas, Medellín y La Equidad. De visitante, Envigado, Bucaramanga y Huila.Envigado: de local, contra Huila, Unió Magdalena y Nacional. De visitante, contra Jaguares, La Equidad y Cali.



Rionegro: de local, contra Unión Magdalena, Nacional y Pasto. De visitante, contra La Equidad, Cali y Millos.



Con el empate entre Alianza Petrolera y Nacional (0-0), la victoria de Cúcuta sobre Millonarios (3-1); el gran triunfo de Tolima sobre el Cali (¡5-2, perdía 1-2!), eljustado 1-0 de Junior sobre La Equidad (1-0) y la victoria de Once Caldas en Evigado (1-3), la zona de clasificación y la parte alta de la tabla se congestionó, tras el triunfo de Santa Fe, 2-0, sobre Bucaramanga, con el que llegó a 20 puntos y al décimo lugar.



¡Apretón por clasificar!

En el vagón de punta se acomodaron Alianza Petrolera (28 puntos), Nacional (27) y Millonarios (26). Cúcuta Deportivo se hizo un espacio importante adelante con 24 puntos. Cali, América (23) y Junior (22) estaba en el trancón que completan en la lucha por el octavo lugar (último clasificado) Caldas, Rionegro y Santa Fe (20), con Tolima y Patriotas en la lucha (18).



Deportes