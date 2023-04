Atlético Nacional es un club de fútbol fundado el 7 de marzo de 1947, en la ciudad de Medellín, Colombia. Es considerado por muchos como uno de los equipos más populares y reconocidos del país y, las estadísticas lo posicionan como el más ‘grande’ en la historia del balompíe cafetero por su palmarés internacional.



Por las filas del club antioqueño han pasado figuras del deporte nacional que representaron y representan la bandera ‘triclor’ en el exterior, pero también en la Selección Colombia. Por eso le traemos algunos jugadores que comenzaron su carrera en el dos veces campeón de América y lograron romperla en las ligas más importantes del mundo.

El verdolaga es el club con más títulos del FPC. Foto: Archivo / EL TIEMPO

David Ospina

David Ospina, gozaba de un gran presente en el futbol árabe hasta que se lesionó. Foto: Captura de pantalla

David es uno de los Futbolistas más conocidos del futbol colombiano. Desde 2005 se viene relacionando con el futbol, cautivando con sus atajadas y sus paradas a los fanáticos colombianos.



Nacional en ese mismo año le ofreció un contrato profesional por tres años. A partir de su primera campaña como profesional, ocupó su puesto de portero en la primera plantilla con solo 17 años, fue campeón con el equipo en el torneo Apertura 2005.



Después de dos años Ospina fue una de las figuras del Atlético Nacional, bicampeón en los torneos de la primera categoría Apertura 2007 y finalización 2007.

Davidson Sánchez

Davidson Sánchez no vive un buen presente en su actual club. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Inició en la cantera del América de Cali en Caloto, pero en poco tiempo se mudó a Medellín donde empezó con Atlético Nacional. Participo en varios juegos de este equipo.



El 27 de julio de 2016, se consagró campeón de la Copa Libertadores de América en un global de 2 a 1 frente a Independiente del Valle de Ecuador, logrando así su primer título internacional.



Por esta demostración tan asombrosa, que hizo en este importante torneo, Ajax de Ámsterdam uno de los mejores equipos de holanda oficializaría su fichaje, debutando el 13 de agosto de ese mismo año.

Este jugador se robó todas las miradas de los holandeses por su gran desempeño, ya que fue galardonado con el premio 'Rinus Michels' que lo acreditó como el mejor jugador del Ajax en la Eredivisie en la temporada 2016-2017.



El 18 de agosto del 2017 se oficializó su compra por el Tottenham Hotspur de la mejor liga del mundo la Premier League por 46 millones de euros, esta estrella del Atlético nacional debuta en esta liga el 27 de agosto contra el Burnley, desde ese entonces el jugador caucano se encuentra en ese equipo.

Juan pabló Ángel

Juan Pablo Ángel, Aston Villa. 2001 – 2007 (205 partidos y 72 goles). Foto: Archivo EL TIEMPO

Este exfutbolista colombiano es uno de los jugadores referentes de este equipo, ya que debuto como delantero en el año 1993 con 18 años en el club ‘Verdolaga’ con quien lograría su primer título como profesional. Aparte de esto fue campeón de la Copa Interamericana 1997 y subcampeón de la Copa libertadores en 1995, luego de brillar por su juventud y su forma de jugar como delantero sería fichado por River Plate de Argentina, desde 1998 hasta año 2000.



Por su paso en el país vecino logro conseguir grande reconocimiento, debido a que fue el goleador de la temporada 2000 con 13 goles, que los llevaría a jugar al club de Aston Villa de la Premier League en donde se convirtió en una leyenda de ese club en que marco más de 60 goles.



Después de siete temporadas en los Lions (Los leones en español) se iría a jugar a la MLS la liga de Estados Unidos a los equipos Ny Red Bulls, LA Galaxy y Chivas USA que sumando todas sus participaciones en esta liga, darían 76 goles convertidores.

Marlos Moreno

Marlos Moreno ex promesa del balompié colombiano. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Esta joven promesa del futbol colombiano llego a Atletico Nacional a los 14 años. Alli empezó su transformación convertirse en un jugador profesional. Marlos se caracterizaba por jugar de delantero centro, pero por su velocidad Juan Carlos Osorio lo formo como extremo, posición en las que actualmente juega.



Debuto como profesional en la liga colombiana el 15 de octubre de 2014. En este partido dejo algunos destellos de lo bueno que es con la pelota y lo habilidoso que sería en un futuro.



Dos años después este joven jugador gano con Nacional el trofeo que todos los sudamericanos quieren obtener, La Copa Libertadores de América en un global de 2-1 a favor del equipo 'verde y blanco' el que se enfrentaba a Independiente del Valle de Ecuador, logrando así su primer título internacional.

Después de deslumbrar al mundo del futbol, Marlos Moreno sería comprado por uno de los equipos más ricos, El Manchester City, pues este club inglés estaba en busca de talentos por todo el mundo. Se encontró con Moreno que por desgracia para él no pudo deslumbrar y dar su magia como futbolista en este gran club, ya que fue cedido a varios clubes de inferior categoría como por ejemplo el Deportivo La Coruña, y el Girona de España.



Por esta razón Marlos cada vez rendía menos, pues donde iba los técnicos no contaban con su talento. De modo que decidió volver a Sudamérica para buscar más continuidad y minutos, pero por desgracia no fue así.



Actualmente, se encuentra jugando en el futbol turco, específicamente en Konyaspors en donde lleva 20 goles anotados.

Edwin Cardona

Edwin Cardona figura de Racing Club de Argentina. Foto:

Este competidor colombiano se desempeña como atacante, su trayectoria comienza en el Atlético Nacional en el 2009, que por desgracia al terminar el 2011 fue desvinculado de este equipo de Medellín. Al otro año se iría de préstamos a Independiente Santa Fe, equipo con el que conseguiría consagrarse campeón de la liga de colombia en el 2012.



En el 2014 regresaría a Atlético Nacional, equipo con el que debuto como profesional. A su regreso tuvo sus mejores temporadas como jugador de futbol, ganando en dos ocasiones la Liga Postobon y participando en las máximas competiciones de América, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.



Disputó la Copa Sudamericana en el 2014 llegando a la final, instancia donde perdería con River Plate. Cardona se convirtió en ese certamen en uno de los mejores jugadores de la Copa, siendo elegido mejor jugador joven del torneo e incluido en el Equipo Ideal de América ese año.



Esta ex promesa del futbol colombiano se ha desempeñado en equipos importantes de todo el mundo, como lo son: el Monterrey, Pachuca y Tijuana, Boca Juniors y su equipo actual Racing Club, equipo del futbol argentino.

En toda su carrera ha logrado obtener 8 títulos, Dos los gano con el equipo ‘verde’, uno con el equipo capitalino, Santa Fe, tres con Boca Juniors y dos con su actual equipo Racing Club, en donde viene subiendo nivel y contando con minutos de juego.

Estos cinco jugadores son algunos de los jóvenes más talentosos y representativos de club verde de Medellín. En la actualidad ya sé encuentran con una amplia trayectoria en el futbol, pues sus pases, sus goles y sus atajadas los llevaron a donde están hoy.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO