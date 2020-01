Hinchas de Millos no perdonan a Pérez: su amargo regreso a El Campín

Una de las contrataciones que más levantó la controversia en el mercado de fichajes de la Liga colombiana fue la llegada de Juan David Pérez a América de Cali, dejando a Millonarios luego de un destacado paso por el equipo capitalino.

En medio de esta polémica, Pérez regresó muy rápido a El Campín a jugar ante la afición de Millonarios, pero ya vistiendo la camiseta del club caleño. Por motivos claros, los hinchas bogotanos no le dieron una buena bienvenida.



Cada vez que el atacante tocaba el balón, fue blanco de chiflidos e insultos por parte de los hinchas, quienes rechazaron su partida al campeón de Colombia. Lo mismo sufrió Felipe Jaramillo, quien dejó el club capitalino para vestir la camiseta del América.



"Pensé que iba a ser más bonito volver a El Campín, pero lastimosamente no fue así. Así es el fútbol, uno se tiene que acostumbrar a todo. Es normal que a uno le griten, no es la primera vez que lo hacen. Me da tristeza porque pensé que había hecho un poco mejor las cosas", dijo.



DEPORTES