Estos son los cuatro fantásticos del gol en las semifinales de la Liga

Quedaron definidas las semifinales de la Liga: por un lado, Medellín, con el artillero Germán Cano, enfrentará al Tolima, que tiene al goleador Marco Pérez; por el otro, Osorio Botello lidera el ataque del sorprendente Rionegro, que ahora desafía al Junior del peligroso Luis Díaz.

Cano, el poderoso apellido goleador

Es Argentino, pero ya parece colombiano, porque su apellido es sinónimo de gol en esta Liga. Germán Cano es un futbolista de las entrañas del Independiente Medellín, en el que vive su segunda etapa, y otra vez con paso goleador. Tres veces ha sido el máximo anotador en Colombia y va por su cuarto Botín de Oro. Lleva 17 tantos, por lo que es el hombre en el que el DIM deposita su confianza para pelear la estrella.

Cano no solo comanda la lista de goleadores de este campeonato, además es el mejor anotador en todo el año, con 29 tantos. En el primer semestre quedó como máximo artillero, con 12 goles, y superó a Dayro Moreno (9), que estaba en Nacional. Este semestre ya superó su mejor registro en la Liga, y con un plus: su equipo está en las semifinales y en carrera para buscar el título, el gran pendiente que ha tenido Cano, al que dos veces se le ha escapado la estrella, siendo el máximo artillero.

Cano llegó al fútbol colombiano en el 2011, al Deportivo Pereira –que para ese entonces estaba en la A–, y anotó 10 tantos, dos menos que el goleador, que fue Carlos Bacca. Ese registro lo llevó al DIM, en el que no ha defraudado. En el torneo finalización 2012, cuando Medellín perdió la final contra Millonarios, fue el máximo goleador con 9 tantos, los mismos de Carmelo Valencia (Equidad) y Henry Hernández (Cúcuta). No fue casualidad, porque en el finalización 2014 otra vez fue el mejor anotador, con 16 goles, y de nuevo al DIM se le escapó la estrella, en la final contra Santa Fe.

En total, Germán Cano lleva 90 goles en la Liga. Y la cifra sigue. Al goleador solo le falta la estrella.

Pérez pasó de villano a héroe

Marco Jhonnier Pérez Murillo ha sido la figura del Tolima este año. Desde que llegó al equipo en el 2014, la afición siempre lo cuestionó porque su rendimiento no fue el mejor, hasta recibió burlas, pero el 2018 ha sido especial para este chocoano, nacido en Quibdó el 18 de septiembre de 1990.



Pérez es el goleador del equipo de Alberto Gamero, lleva 16 tantos y ha sido clave para que el Tolima llegue a las semifinales del torneo colombiano, serie en la que se medirá con el Medellín.



Debutó en el Boyacá Chicó en 2008 y 2009. Figuró en la lista del Zaragoza de España en 2010, recaló en Gimnasia y Esgrima de Argentina, pasó a Independiente, luego fue al O’Higgins chileno y en el 2013 volvió a Colombia a ponerse la camiseta del Medellín.



Llegó al Tolima y fue campeón de la Copa Colombia en el 2014, con Gamero en el banco, y fue el que anotó el tiro penalti definitivo en Medellín para el segundo título tolimense de la Liga contra Nacional, en el primer semestre del 2018.



Eduardo Lara lo convocó al seleccionado colombiano para un partido contra Nigeria en el 2008 y jugó el Suramericano Sub-20 un año después.



Esta temporada ha sido la mejor de su carrerea, no solo es el máximo anotador del Tolima y el jugador más peligroso, al que las defensas no descuidan y al que los arqueros temen, sino que tiene 45,2 por ciento de precisión en el remate, y en cuanto a los pases acertados la estadística dice que tiene un 60,1 por ciento, en un año en el que busca la tercera estrella con el Tolima.

Osorio Botello, el artillero silencioso

Humberto Osorio Botello ha tenido un año destacado. El semestre pasado hizo 8 goles con Rionegro Águilas, pero el equipo no clasificó a cuartos de final. Este semestre lleva solo 4, y ha sido un jugador constante, inamovible y fundamental en la campaña del equipo antioqueño, que ahora sí clasificó, no solo a cuartos, sino que ya está en la semifinal del fútbol colombiano, tras eliminar ayer al Once Caldas.



Osorio Botello tiene 30 años y una extensa carrera. Ha pasado por 13 equipos, ha jugado en Colombia, México, Argentina, Venezuela, Perú y hasta España. Y siempre hace goles. En Santa Fe (2016-2017) hizo 10 tantos; en Millonarios (2012) hizo 11, en Tucumán de Argentina anotó 11... Este semestre les ha marcado a Leones, Tolima, América y Jaguares. Solo uno de sus tantos fue de penalti, el que le hizo al equipo de Ibagué. Y ahora afina su puntería para las semifinales.



Rionegro Águilas no tiene un gran goleador. Su fortaleza está en su trabajo colectivo, bajo el planteamiento táctico del técnico Jorge Luis Bernal, esquema en el que también es importante el argentino Leandro Velásquez, que lleva las mismas 4 anotaciones y que ayer hizo el gol de la clasificación, contra el Caldas.



Sin embargo, Osorio es el referente del área, el hombre que está al acecho del gol. Ha jugado 13 partidos en el semestre, 11 de ellos como titular, y acumula 951 minutos. Ha rematado 11 veces a portería, con una precisión del 61,1 por ciento. Y cuando no anota, compensa con su participación en el juego asociativo del equipo, con un acierto de pases en campo contrario del 76,4 por ciento.

Díaz, la definición oportuna y clave

Julio Comesaña, el técnico del Junior, tiene mucho que ver en la vida deportiva de Luis Fernando Díaz, hoy goleador del equipo, ya instalado en las semifinales del segundo torneo del 2018.



Díaz fue recomendado por el técnico del seleccionado colombiano sub-20, Arturo Reyes, para llegar al Junior, pues vio sus cualidades cuando hizo parte del Suramericano Sub-17 de fútbol. Comesaña lo vio y le dio el sí, lo recibió en el Junior, y ahí comenzó a labrar su camino el extremo por izquierda, que ya lleva 7 tantos y es el goleador del elenco barranquillero.



Luis Díaz llegó al fútbol porque formó parte del seleccionado nacional indígena que orientaron Carlos ‘Pibe’ Valderrama y John ‘Pocillo’ Díaz. Después de esa experiencia, Díaz fue contratado por el Barranquilla FC, equipo con el que disputó la Primera B. En el 2017 se enfundó la camiseta del Junior, y se ha ganado el puesto.



Esta temporada ha jugado 14 partidos, 12 de ellos como titular. Díaz ha anotado un gol cada 153 minutos, y el 86,7 por ciento de sus pases han sido acertados. Nació el 13 de enero de 1997 en Barrancas (La Guajira) y no solo se ha destacado en la Liga local, también ha sido importante en el andamiaje del Junior en la Suramericana, certamen en el cual está pendiente del juego semifinal de vuelta contra Santa Fe, tras el 0-2 en la ida. Teófilo Gutiérrez y Yony González no han tenido una buena cuota goleadora, pero Díaz ha estado ahí, en los momentos oportunos: anotó el 1-0 a Equidad en Barranquilla y el tanto de la clasificación a la semifinal de la Suramericana.