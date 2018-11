El 2018, un año de fracasos para Millonarios

Las matemáticas indican que hay que esperar qué pasa en los partidos Jaguares vs. Rionegro Águilas y Nacional vs. Equidad. Pero la realidad es que Millonarios, en la práctica, sentenció una nueva eliminación tras la derrota 1-0 frente al Huila, en Neiva. Los azules dependen de seis resultados, cinco de ellos ajenos, para clasificar. Casi imposible.

La única alegría para Millonarios fue la Superliga, en la que venció a Atlético Nacional y dio la vuelta olímpica en Medellín. Pero después de eso, los azules comenzaron a rodar escalones abajo. Estos son todos los fracasos de Millonarios en 2018.

En la Liga-I, afuera en la última fecha

Tras una campaña irregular, marcada por el doble compromiso de Liga y Copa Libertadores, Millonarios llegó a la última fecha con opciones de clasificar a los cuartos de final en el primer semestre. Debía ganarle el clásico a Santa Fe para entrar. Pero ni siquiera hizo su parte de la tarea: perdió 1-0, con gol de José David Moya. El otro resultado que necesitaba sí se le dio: necesitaba una derrota de Once Caldas y los blancos perdieron 4-1 con Alianza Petrolera.

La Libertadores: un sueño esquivo

El grupo que le correspondió a Millonarios en la Copa Libertadores no era fácil: enfrentaba a dos excampeones del torneo, Corinthians e Independiente. Pero no fue ninguno de los dos históricos el que le complicó el camino: perdió 2-1 con el débil Deportivo Lara, de Venezuela. El triunfo 0-1 frente a Corinthians en Brasil, en la última jornada, le permitió acceder al premio de consolación, la Copa Suramericana, pero ese no era el objetivo azul.

Millonarios vs. Corinthians, en Copa Libertadores. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Copa Suramericana: saldo en rojo

Tras eliminar a General Díaz, de Paraguay, Millonarios se enfrentó a Santa Fe en los octavos de final de la Copa Suramericana. El primer partido pudo ser, fácilmente, el peor que se haya jugado en Bogotá este año: nada de nada. En el de vuelta, otro 0-0. un poco más emotivo. En el desempate desde el punto penalti, los rojos consiguieron la clasificación y aún están vivos: sacaron al Cali en cuartos y enfrentarán a Junior en semifinales. Otro fracaso en un torneo internacional.

Copa Colombia: nadaron mucho y se ahogaron en la orilla

Millonarios, por haber jugado la Copa Libertadores, entró a la Copa Colombia en octavos de final: ahí venció cómodamente a Boyacá Chicó. Pero en cuartos de final comenzó a flaquear: no pudo ganarle ninguno de los dos partidos a Jaguares y debió esperar a la serie desde el punto penalti para avanzar a la semifinal, en la que fue bien superado por Once Caldas. Ahí se perdió la opción más cercana que tuvo el equipo de Russo para acceder a un torneo internacional el próximo año.

La Liga-II: depende de un milagro

Millonarios, tras la derrota 1-0 con Huila, está en el puesto 11, con 25 puntos. En la práctica, está eliminado. El equipo nunca funcionó, incluso cuando ganaba, y ahora debe esperar derrotas de Nacional y Rionegro en esta jornada para ver si le alcanza para pelear por algo en la última jornada.



