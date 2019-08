Los cuatro pecados de la era Camps en Santa Fe

Patricio Camps fue nombrado técnico de Santa Fe el pasado 12 de abril. No se hizo cargo inmediatamente: Gerardo Bedoya terminó el semestre al mando. Ahora, tras solo cuatro partidos, el nuevo presidente del club, Eduardo Méndez, decidió sacarlo.

Santa Fe ha hecho un punto de 12 en la Liga, y a eso hay que sumar la goleada 3-0 en Medellín contra Nacional, en los octavos de final de la Copa Colombia. Estos fueron los pecados de la era Camps en el club.



1. Se perdieron dos meses de trabajo. Aunque el presidente Juan Andrés Carreño lo nombró en abril, Camps realmente empezó a trabajar en junio. En esos seis partidos que jugó el equipo tras el anuncio, apenas consiguió cinco puntos, un lastre que lo dejó en el último lugar de la Liga 2019-I y que le traerá, si no cambian el sistema, problemas con el descenso el año entrante.



2. No tiene gol. Cinco partidos y cero anotaciones a favor. Ya ese dato es muy diciente. Pero además, el equipo no tiene un artillero. Camps quiso insistir con Brayan Perea, que cuando llegó al club llevaba casi dos años sin jugar. Y trajo a un argentino, Federico Anselmo, que ha jugado poco y nada y que en Ibagué lo dejó en el banco.



3. No sabe defenderse. Camps probó con defensa de tres y también con cuatro zagueros. Ninguna de las dos fórmulas le dio una mínima solidez al equipo, que se comió dos goleadas dolorosas como visitante (contra Nacional y Tolima).



4. No tiene experiencia. Santa Fe lleva dos técnicos seguidos sin ninguna experiencia profesional. El primero, Gerardo Bedoya, que llegó a apagar un incendio y al que después dejaron a cargo. Y luego llegó Camps. “En los últimos siete años he estado en el grupo de trabajo de una selección élite, que ha jugado dos eliminatorias, dos Mundiales, dos Copas América; he trabajado con jugadores de élite, no tengo dudas de que estoy preparado y capacitado para afrontar la responsabilidad que me toca”,dijo en su presentación. No lo demostró.



