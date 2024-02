'Los del Sur', barra de Nacional, se ofreció para la reparación del Atanasio Girardot

El pasado domingo, en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, Atlético Nacional cayó derrotado 1 a 0 por Millonarios. La caída del equipo verdolaga causó una reacción inesperada y peligrosa en la tribuna donde se ubica la barra brava 'Los del Sur': un grupo de hinchas provocó un incendio que destruyó varias sillas. Mientras se conoce la sanción que aplicará la Dimayor, esa barra ofreció reparar los daños.



“Los del Sur rechazamos los hechos ocurridos por unos pocos el día de ayer (el domingo pasado). Agradecemos a los integrantes de la barra y al grupo logístico que trabajaron e hicieron todo lo posible para que la situación no se propagara más”, dijo la barra brava en un comunicado que difundió en sus redes sociales.



La barra popular de Nacional se puso a disposición de la Alcaldía de Medellín y el Inder Medellín para colaborar en la reparación de los daños. "A toda la comunidad en general, a la hinchada en particular, a la @AlcaldiadeMed y entes oficiales, queremos manifestarles que seguimos con nuestro compromiso de vivir la cultura del fútbol y promover la sana convivencia en el estadio. Asímismo, nos ponemos a disposición del @INDERMEDELLIN y a quien corresponda para remediar los daños ocasionados en la tribuna".



El pasado lunes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó los hechos y anunció medidas.



"Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos", escribió el alcalde en su cuenta de X, junto a imágenes de cómo quedaron las instalaciones tras la quema provocada por los hinchas.

Expectativa por la sanción

Sillas quemadas en el estadio de Medellín. Foto: Tomada de X Fico Gutiérrez.

El Comité Disciplinario de la Dimayor, que castiga los malos comportamientos dentro de los escenarios del campeonato profesional, anunciará en unos días las sanciones oficiales contra el Atlético Nacional o hinchas por los graves hechos del pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot.



¿Cuál sería la sanción? De acuerdo a lo que dice el Código Disciplinario y a los antecedentes, Nacional podría recibir medidas disciplinarias.



"Los clubes serán responsables de la conducta impropia de los espectadores, de conformidad con el grado de culpabilidad que se logre establecer", aclara el artículo 84 del Código Disciplinario.

"Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego", agrega el ente.



El incendio provocado puso en riesgo la integridad de los asistentes que estaban en el escenario deportivo.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

