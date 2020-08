Los cinco retos del nuevo presidente de la Dimayor

Después de semanas de pugna política y de divisiones, la Dimayor escogió este jueves a Fernando Jaramillo como nuevo presidente de la entidad, en reemplazo de Jorge Enrique Vélez, quien dejó el cargo el pasado 24 de julio.

Ahora, Jaramillo tendrá que comenzar un trabajo arduo para lograr que el fútbol profesional retome el buen camino y pueda recuperarse de un momento complicado. Estos son los cinco retos que enfrenta el nuevo presidente de la Dimayor:



1. Reanudar la Liga. El campeonato profesional está parado desde el pasado 10 de marzo, cuando se jugaron los partidos Jaguares vs. Cúcuta y Equidad vs. Pasto. El primer reto es poner de nuevo en marcha la Liga, con el inconveniente de saber si se puede jugar en las sedes de cada club o si hay que trasladarla a una zona específica del país.



2. Trabajar coordinadamente y con buenas relaciones con el gobierno. Una de las grandes dificultades que tuvo la gestión del antecesor de Jaramillo, Jorge Enrique Vélez, fue la mala relación con el gobierno, a tal punto que el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, llegó a afirmar que su interlocutor válido era el presidente de la FCF, Ramón Jesurún. Jaramillo, de entrada, tiene mejores lazos y eso podría facilitar muchas cosas.



3. Brindar garantías para todos los clubes y garantizar la mayor unidad posible respetando las diferencias naturales. La división en la Dimayor se hizo aún más evidente durante el mandato de Vélez, lo que complicó su gestión y enrareció el ambiente. Si bien algunos clubes no votaron por Jaramillo, su misión ahora es tender lazos de unión.



4. Resolver el tema de la TV internacional y mantener las negociaciones y relaciones con patrocinadores y canal de TV. El fallido contrato de TV internacional con LAES resquebrajó el ambiente en las asambleas. Ahora, la meta es conseguir nuevas fuentes de financiación con esto. Además, Jaramillo deberá resolver las dificultades que se han presentado con los patrocinadores, que han demorado pagos, y acordar con Win Sports las condiciones de una posible prórroga del contrato por un año más, como solución a las dificultades que hay este año por el tema del covid-19.



5. La Liga femenina. La forma como se ha manejado el fútbol femenino en la Dimayor no ha sido la adecuada: un torneo corto, al que no le han podido conseguir patrocinio y en el que las condiciones que viven las participantes no son buenas. Lo primero será garantizar la financiación del torneo y luego, hacerlo crecer para que la actividad sea por todo el año y no por un par de meses.



