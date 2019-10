Los cinco momentos clave en la derrota de Millos contra América

Millonarios sufrió una dolorosa caída de local contra el América, 1-2. ¿Qué fue lo que llevó al equipo azul a dejar escapar un partido que ganaba desde temprano? Estas, las razones de un partido que no le favoreció para nada a los embajadores.

1. Gol tempranero: Millonarios comenzó el partido de la mejor manera posible, con un gol a los 58 segundos. El equipo arrancó con buena dinámica, con posesión, con intención de atacar y borrar lo que se ha hecho mal. La idea era clara, dominar el partido, someter al rival.



2. Primer dolor de cabeza, la lesión: Todo empezó a salir mal para Millonarios cuando sufrió la inesperada lesión de su central Balanta. Iban apenas 8 minutos de juego, el marcador a favor, pero esa lesión lo condenó por una sencilla razón, no tenía un reemplazo eficaz. Pinto eligió a Jaramillo, que es volante, y no a José Luis Moreno, que es central, pero es zurdo, como Payares.

Millonarios vs. América Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO



3. La expulsión: iban apenas 28 minutos cuando Jaramillo, el que había ingresado a jugar como central, cometió una falta al borde del área y vio la tarjeta roja. Eso fue un golpe durísimo para Millonarios. A Pinto le tocó darle ingreso, ahora sí, al central Moreno y sacrificar a Salazar. Con 10 hombres iba a ser muy difícil sostener el resultado.



4. Penalti y el empate: el gol se veía venir. América se fue encima para aprovechar la ventaja numérica. El central Moreno, el que ingresó por la expulsión de Jaramillo, atravesó la pierna a un rival. Penalti. A los 37 minutos América encontró el empate a través de Matías Pisano. Así se fueron al descanso.

Millonarios vs. América Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

5. Resistir y perder: Millonarios jugó el segundo tiempo a aguantar, a controlar al rival para evitar que se le fuera encima. El rendimiento de varios jugadores no fue el esperado, caso Pérez, uno de los más criticados. El otro cambio no surtió efecto, con la entrada de Barreto. América atacaba, se acercaba y al final encontró el gol en la media distancia, cuando Millos no presionó y dejó solo a Carrascal. En síntesis, una cadena de circunstancias, sumadas al bajo nivel de algunos jugadores llevaron a Millos a sufrir la derrota en casa, una derrota que dejó preocupado y avergonzado al técnico Pinto.



