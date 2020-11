El escalafón de los árbitros más tarjeteros de la liga

La actuación del árbitro Jhon Hinestroza en el partido Pasto vs. Santa Fe, en el que sacó 10 amarillas, el pasado domingo, abrió de nuevo el debate sobre las tarjetas que se sacan en el fútbol colombiano.

El equipo cardenal, que perdió 1-0 en el juego de ida de cuartos, se quejó del arbitraje. El DT Hárold Rivera consideró que la actuación arbitral le quitó ritmo al partido.



"Para los dos, el tema es que nos condiciona, a los 5 minutos ya con dos tarjetas. Así es muy difícil. Y a jugadores importantes como Pérez y Torijano. Paró mucho el juego. Es algo que se debe revisar. No digo que perdí por el árbitro, pero hay que revisar esas cosas", dijo Rivera.



Pero ¿es realmente Hiniestroza uno de los árbitros que más tarjetas sacan?



Hinestroza ha sacado en esta Liga 35 tarjetas amarillas en 6 juegos que ha dirigido, es decir, tiene un promedio de 5,83 por partido. Pero no es el más tarjetero. Además, no ha sacado ninguna roja.



El listado lo encabeza el juez Nicolás Rodríguez, con 41 tarjetas amarillas en 5 partidos, es decir, 8,2 por partido. Mientras que el juez con más rojas es Jorge Tabares, con 4 expulsiones.



El árbitro que más tarjetas ha sacado, pero en más partidos, es Héider Castro, con 45 amarillas en 6 juegos.



Este es el listado por promedio:



Árbitro Tarjetas amarillas Partidos Promedio

Nicolás Rodríguez 41 5 8,2

Heider Castro 45 6 7,5

Never Manjarrés 28 4 7

Ricardo García 34 5 6,8

Alexánder Ospina 49 8 6,13

Luis Fernando Trujillo 24 4 6

Jorge Tabares 47 8 5,88

Jhon Hinestroza 35 6 5,83

Carlos Betancur 63 11 5,73

Luis Sánchez 17 3 5,67



El jugador de la Liga que más tarjetas amarillas ha recibido es Jhon Duque, de Millonarios, que recibió 10. Mientras que el equipo que más tarjetas amarillas tiene es Santa Fe, con 68, las misma de Equidad, que es el club que más faltas lleva, con 374.



Conozca aquí la estadística completa, con datos de José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de EL TIEMPO.



DEPORTES