Los antecedentes de indisciplina de Dayro Moreno

El delantero Dayro Moreno, quien fue despedido de Atlético Nacional este martes tras el incidente con su compañero Jeison Lucumí, ya tiene varios antecedentes de indisciplina que le han impedido llegar más lejos en el fútbol.

En 2005, Once Caldas lo suspendió por primera vez por indisciplina. A esa altura de su carrera, con apenas 20 años, ya Dayro había hecho parte de la nómina campeona de la Copa Libertadores de 2004 y del Suramericano Sub-20 que ganó Colombia en el Eje Cafetero. Sin embargo, la sanción le fue levantada.



En noviembre de 2007, Dayro Moreno anotó el gol del triunfo de Colombia 2-1 sobre Argentina, en la eliminatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010. Ese partido se jugó en el estadio El Campín, de Bogotá. Esa noche, Moreno fue visto en un establecimiento nocturno de la capital y se presentó tarde a los entrenamientos con el Once Caldas. El DT del Once, Santiago Escobar, insistió en separarlo del equipo, pero presiones de los directivos lo obligaron a alinearlo. Escobar renunció.



“Yo fui quien cometió el error, pero le ofrecí disculpas y le pedí una nueva oportunidad y no me la dio. Afortunadamente tuve el respaldo en el equipo y por eso quiero dejar ese tema atrás”, dijo entonces Moreno.



La única experiencia europea de Dayro fue su paso por el Steaua de Bucarest (Rumania). Además de que tuvo problemas con el cuerpo técnico, se presentó tarde a la pretemporada para el torneo 2009-2010. De haber jugado 22 partidos en su primera temporada pasó a actuar solo cinco partidos, hasta que, finalmente, Once Caldas lo recompró en enero de 2010.



A mediados de 2011, Dayro Moreno fue comprado por Xolos de Tijuana. Su primer paso por el club terminó abruptamente tras un accidente de tránsito que sufrió el 4 de enero de 2012 en Chicoral (Tolima), su ciudad natal. “Iba en la caja de una pick up, se pegó en la cara y sufrió un fractura”, explicó en su momento Jorge Hank, presidente de Xolos, a ESPN. Tras ese incidente, Dayro pidió salir del club porque “no se sentía cómodo” y ahí regresó, a préstamo, a Once Caldas.



Tras pasar por Millonarios, Junior y nuevamente Tijuana, Dayro llegó en 2017 a Atlético Nacional, donde tuvo varios incidentes. Primero, se excedió de tragos y rumba junto a Macnelly Torres, lo que generó una multa de parte del club, en la época en que Juan Manuel Lillo era el técnico. Luego fue sancionado de oficio, en marzo de 2018, por una agresión a un rival (Luciano Ospina, de Alianza Petrolera). Y recientemente, tuvo un incidente con Gonzalo Castellani en el juego de Copa Colombia contra Junior. Ahora, el problema que terminó con la agresión de Lucumí y la posterior reacción de Dayro determinaron su despido.



