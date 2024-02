Los 83 años del león cardenal... (Opinión)

Suena el conocido claxon, es como música, los hinchas de pie saltan, los sentados se levantan, la sangre reverbera, los hinchas agitan sus bufandas, sus camisetas y sus banderas, se abrazan, gritan, lloran, sueltan un poderoso coro que nace en sus gargantas y se extiende por cada rincón de Bogotá. Es la hinchada santafereña la que eleva sus voces cada que su equipo, ese león indomable que viste de rojo y blanco, celebra su cumpleaños, como cada 28 de febrero.



(Le puede interesar: Atlético Nacional, en crisis total: quedó eliminado de la Copa Libertadores con goleada)

El león lleva 83 años rugiendo y no envejece. Es un león vital. Símbolo de un equipo que presume de ser el primer campeón del país. Un equipo de hinchada fiel. De esas hinchadas que dicen que no abandonan y cumplen. Como promesa. Como palabra de santafereños. Son herederos de herederos. Leones hijos de leones. Hinchas a los que les ha tocado ver el horror y la gloria, el infierno y el paraíso. Y siguen ahí, siempre.

Facebook Twitter Linkedin

Hinchas de Santa Fe. Foto: Hinchas de Santa Fe en redes sociales

Hoy alientan a un equipo que de a poco va dando signos de fortaleza, que va despertando tímidas alegrías y nuevos entusiasmos. Es un Santa Fe que arrancó con sombras y ha ido despejando su horizonte, que lucha los partidos de principio a fin, para que nadie dude de que siguen siendo Santa Fe, pese a los desastres recientes.



Es un plantel liderado por un león mayor que es Hugo Rodallega, un goleador que parece que hubiera jugado toda la vida con esa camiseta. Con amor y lealtad la defiende, la suda. Todo equipo necesita un héroe obligatorio: Hugo lo es.



En el banquillo técnico está el uruguayo Pablo Peirano, que conoce bien esa estirpe de garra, lucha y valentía. Santa Fe necesita técnicos que también rujan: Peirano lo hace, fue el elegido desde el año pasado para que reivindicara a un equipo golpeado. Y, por ahora, en la novena fecha, mal no le ha ido: 16 puntos, está metido entre los ocho, tiene algunas victorias memorables y algunos partidos destacados.

Facebook Twitter Linkedin

Agustín Rodríguez. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Peirano aún está ensamblando sus piezas, mitigando los errores, tapando los huecos. Escogió una idea y la defiende. Y el equipo le responde, mecaniza, se adapta. Este Santa Fe de los 83 años no será una máquina, no es fantasía, aún no está para un poema, pero es un equipo que ya escribe algunos versos guerreros, que ilusiona a su gente, tan necesitada de nuevas y urgentes ilusiones.



La afición celebra al club, al escudo, a los símbolos, a los ídolos que pasaron, a los triunfos heroicos, a las grandes gestas, lo hace con la misma pasión cada año, sin importar los dramas de cada presente. Pero hoy, a los 83 años, también celebra a un equipo que, al menos por ahora, no los defrauda. Los entusiasma.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-James Rodríguez reapareció con todo: gol y asistencia en victoria de Sao Paulo



-Los memes también golean a Atlético Nacional tras nuevo fracaso



-James Rodríguez sorprende con curiosa celebración tras anotar gol: ¿como Messi?