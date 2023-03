La razón está por encima de todo y, en términos objetivos, estos serían los mejores equipos de la historia del fútbol colombiano.Liga BetPlay I-2023 sigue avanzando, ya va en la fecha 12 y son varios los partidos que se disputarán en Semana Santa.

Entre los partidos que se vienen está Boyacá Chicó vs. América de Cali; Deportivo Cali vs. La Equidad; Millonarios vs. Medellín; y el clásico de la jornada: Atlético Nacional vs. Junior.



Teniendo en cuenta esto, y que el Deportivo Pereira haya quedado campeón de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022, hacemos un recuento de los equipos que más títulos se han llevado, entre los que está Atlético Nacional, liderando.

1. Atlético Nacional (32 títulos)



17 Estrellas de Liga.

2 Copa Libertadores.

2 Copas Merconorte.

2 Copas Interamericanas.

5 Copas Colombia.

3 Superliga.

1 Recopa Suramericana.

2. Millonarios (20 títulos)



15 Estrellas de Liga.

1 Copa Merconorte.

3 Copas Colombia.

1 Superliga.

Festejo del gol del empate de Nacional. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

3. América de Cali (17 títulos)



15 Estrellas de Liga.

1 Copa Merconorte.

1 Torneo de Ascenso.

4. Santa Fe (17 títulos)



9 Estrellas de Liga.

2 Copa Colombia.

4 Superligas.

1 Copa Sudamericana.

1 Suruga Bank.

5. Junior FC (13 títulos)



9 Estrellas de Liga.

2 Copa Colombia.

2 Superligas.

De igual modo, en cuanto al promedio de pases que se realizó en la Liga BetPlay hasta octubre de 2022, según el estudio de CIES Football Observatory, estos son los cinco equipos con mayor promedio de pases, en donde Millonarios lidera:

1. Millonarios: 515 pases, 85.5%

2. Atlético Nacional: 482 pases, 84.5%

3. Deportes Tolima: 451 pases, 84.5%

4. Independiente Santa Fe: 422 pases, 83.9%

5. Independiente Medellín: 426 pases, 83.2%

