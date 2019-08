Los 262 días de pesadilla en Santa Fe

De pesadilla han sido la época reciente de Santa Fe. Desde el 2018, cuando asumió en la presidencia Juan Andrés Carreño, han caído una serie de golpes en el equipo. Acá repasamos los momentos más dramáticos hasta hoy, cuando el nuevo presidente, Eduardo Méndez, anunció que negociará la salida de Patricio Camps.

Eliminación en la Liga II 2018

Santa Fe vs. Tolima Foto: Héctor Fabio Zamora/ ETCE

Bajo la dirección técnica de Guillermo Sanguinetti, Santa Fe sufrió el primer golpe de esta nueva era cuando quedó eliminado a manos del Deportes Tolima en cuartos de final del torneo finalización 2018. Santa Fe peleaba en tres competencias y se fue quedando sin nada. Cayó 1-2 en Bogotá y ganó en Ibagué, pero por penaltis quedó afuera, el 17 de noviembre.

Afuera en la Suramericana

Leyvin Balanta se va resignado tras la eliminación de Santa Fe. Foto: Óscar Berrocal / EL TIEMPO

Luego de caer en la Liga, el equipo se despidió en la semifinal de la Copa Suramericana. Cayó en la llave contra Junior. Perdió 2-0 en El Campín y 1-0 en Barranquilla. Fue el segundo gran golpe para Sanguinetti y para Carreño. El equipo no clasificó a torneos internacionales. Terminó un año de espanto.

2019: 4 partidos y afuera Sanguinetti

El entrenador uruguayo Guillermo Sanguinetti. Foto: Mauricio Léon / EL TIEMPO

Santa Fe decide conservar en el cargo a Sanguinetti para el 2019, pese a las críticas de la afición. Sin embargo, el DT duró apenas 4 partidos del primer torneo del año, cuando perdió contra Deportes Tolima. Carreño decidió dar un giro con la idea de recomponer el camino.

La traumática era Bedoya

Gerardo Bedoya, DT de Santa Fe. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

Gerardo Bedoya fue el elegido para que asumiera las riendas del equipo profesional. El DT, de la casa, puso todo su empeño pero quedó demostrado que le faltaba preparación para un reto tan grande. Los malos resultados llevaron a Carreño a prescindir de Bedoya, aunque lo dejó terminar el torneo, en el cual Santa Fe tampoco clasificó. El equipo terminó de último y solo ganó un partido en el campeonato.

Llegó Camps

Patricio Camps (DT). Foto: Archivo EL TIEMPO

Patricio Camps llegó a Santa Fe antes de que Bedoya se fuera. El argentino llegó con la carta de presentación de haber sido el asistente de José Pékerman. Explicó un ambicioso proyecto de divisiones menores. Pero bajo su mando el equipo no ha mostrado mejoría. Al contrario, cada vez se ve peor. En cuatro partidos, el equipo no ganó y no hizo goles.

Llega Méndez y toma decisiones

Eduardo Méndez, presidente de Unión Magdalena. Foto: Archivo particular

El jueves primero de agosto es nombrado Eduardo Mëndez en la presidencia, en reemplazo de Andrés Carreño. En el primer partido bajo su mando, Santa Fe perdió, este domingo, contra Tolima, 4-0. El presidente anunció la salida de Camps y dijo que traerá un DT provisional. Santa Fe, 262 días después, sigue con su drama.



