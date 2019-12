Los 20 hechos del fútbol colombiano en el 2019

Los títulos, los goleadores, los ascensos y descensos, pero además, las polémicas, los fracasos, las disputas y mucho más hacen parte de los 20 sucesos del fútbol colombiano en este año.

América conquista la 14

Pasaron 11 años, un descenso y un sufrido ascenso, para que América de Cali por fin volviera a ganar el título del fútbol colombiano. Lo hizo el pasado sábado, al superar en la final del segundo semestre al Junior de Barranquilla. Fue la estrella número 14 para el cuadro escarlata, que recibió el premio a su gran temporada, con jugadores claves como Carrascal, Rangel y Vergara, entre otros. Además, el técnico Alexandre Guimarães se convirtió en el primer entrenador brasileño en ganar el título en Colombia, así como el primer extranjero en lograrlo con el América.

Se estrena el VAR

El videoarbitraje (VAR) fue utilizado por primera vez en el fútbol colombiano durante los dos partidos de la final del segundo semestre entre América y Junior. Se trata de una implementación gradual, ya que en el 2020 se usará en dos partidos por cada fecha y en el 2021 se espera que esté en todos los juegos. En el partido de ida en Barranquilla, el VAR tuvo su primera intervención, aunque solo para ratificar un gol bien anulado al Junior por el central Carlos Herrera. En el juego de vuelta, Wílmar Roldán sí fue al monitor para anular bien un gol al equipo barranquillero.

Las barras siembran el terror

Este es el joven señalado de lanzar un cuchillo contra jugadores de Milonarios. Foto: Alcaldía de Medellín

El segundo semestre fue crítico en el tema de seguridad en los estadios. Hubo episodios difíciles, como en Medellín, donde los hinchas del Poderoso se agredieron con machetes afuera del estadio, o adentro, cuando un fanático del DIM arrojó un cuchillo que pasó cerca del jugador de Millonarios Mackalister Silva. Por esos mismos días, hubo peleas entre hinchas del América, y en Bucaramanga. En esta plaza falleció un hincha al caer desde la parte alta de una tribuna en un hecho accidental. En el primer semestre, hinchas de Millos generaron desmanes en Santa Marta.



Los goleadores

Germán Ezequiel Cano Foto: Jáiver Nieto - EL TIEMPO

El botín de oro de la Liga tuvo dos ganadores en el año. Uno de ellos fue el argentino Germán Cano, del Medellín, quien fue el máximo artillero en el primer torneo del año, con 21 anotaciones. En el segundo lugar quedó Juan Dinenno, del Cali, con 15. En la Liga II, el botín de oro fue compartido, ya que nuevamente quedó Germán Cano, pero esta vez igualado con Michael Rangel, campeón con América de Cali. Ambos jugadores anotaron 13 tantos en el campeonato. Cano, que no sigue en el Medellín para el 2020, fue el gran anotador del año con un total de 34 tantos.

Comesaña vs. Pusineri

Momento de la agresión de Julio Comesaña a Lucas Pusineri. Foto: Tomada de la transmisión de TV

Reprochable fue la actitud de los técnicos Julio Comesaña, del Junior, y Lucas Pusineri, del Cali, que tuvieron un enfrentamiento en plena cancha en un partido de Copas Colombia. En las imágenes de TV se vio a Comesaña lanzando un puño a su colega tras la derrota de su equipo 2-1. Luego, argumentó que previamente recibió un manotazo del técnico del cuadro azucarero. El comité disciplinario de la Dimayor sancionó al técnico del Junior con un mes y dos semanas, más una multa económica. A Pusineri lo sancionó con dos semanas y luego le levantó la sanción.

Resurrección de Santa Fe

Celebración del gol de Santa Fe contra Alianza en la fecha 3 del grupo B. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

​Épico fue lo que hizo Santa Fe en el segundo semestre del 2019. Después de un primer torneo malo y de un pésimo arranque en la Liga II, el equipo cardenal cambió de presidente –con la llegada de Eduardo Méndez– y puso a Harold Rivera como DT. De manera sorprendente, el equipo, que incluso empezaba a sentir la presión en la tabla del descenso, comenzó a ganar. Se metió entre los ocho, jugó los cuadrangulares y estuvo cerca de ser finalista. Gracias a esa campaña, Rivera fue ratificado en el cargo. Aunque el equipo no clasificó a copas internacionales para 2020.

Mal, los pupilos de Pékerman

Patricio Camps salió de Santa Fe. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Un fracaso fue el paso de los técnicos pupilos de José Pékerman, que se estrenaron este año en la Liga. Por un lado, Patricio Camps, hombre de confianza de Pékerman en su etapa en la Selección Colombia, asumió su primer reto como técnico principal en Independiente Santa Fe y no le fue bien. Apenas duró cuatro partidos. La derrota estrepitosa contra Tolima, 4-0, en la cuarta fecha, le costó el puesto. Tampoco le fue bien a Pablo Garabello, quien llegó a dirigir al Cúcuta Deportivo, donde solo duró cinco partidos. El paso de ambos por la Liga fue para el olvido.

El caso Carrascal

Rafael Carrascal Foto: Archivo / EL TIEMPO

Fue la gran polémica del 2019. Por el volante, que terminó siendo figura del América campeón, se generó un conflicto entre varios equipos. Carrascal renunció al Tolima el 11 de julio y firmó con el América. Sin embargo, el club de Ibagué no reconocía esa renuncia y lo incluyó en planilla para el juego contra Rionegro, que ganó 0-2. La Comisión Disciplinaria le quitó los puntos por la mala inscripción. Tolima presentó el caso al TAS (Tribunal de Arbitraje). Esos puntos que perdió el Tolima hubieran variado la tabla de reclasificación, y, por ende, habría cambiado los cupos a Copas.

Ascensos y descensos

Pereira campeón. Foto: Dimayor

Los dos equipos que perdieron la categoría para el 2020 son Atlético Huila y el Unión Magdalena. El equipo samario era el recién ascendido y no pudo mantenerse en la A. El conjunto opita recibió el castigo a sus pésimas campañas recientes. Mientras tanto, los equipos que lograron el ascenso son Deportivo Pereira, gran campeón del año en el torneo de la B, y el Boyacá Chicó, que logró una vez más el ascenso tras superar en el repechaje final al Cortuluá, que era el otro aspirante. Estos dos equipos arrancan el 2020 con los mismos puntos de Jaguares, 77.

La novena del Junior

Junior obtuvo el bicampeonato tras vencer al Deporitvo Pasto en lanzamientos desde el punto penalti. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

​Junior estuvo a punto de lograr el tricampeonato, no pudo porque perdió la reciente final contra el América, el pasado sábado, pero demostró que mantiene serio dominio en la Liga, al ganar en el segundo torneo del 2018 y el primero del 2019. Ambos los ganó de la mano del técnico que mejor conoce al equipo, Julio Comesaña, quien en la Liga I de este año agarró el equipo en la parte final, tras la salida del DT Luis Fernando Suárez, y lo llevó a ganar la novena estrella. Junior ratificó que tiene una nómina de peso en la Liga, con Teófilo Gutiérrez a la cabeza.

Pinto, Osorio y Suárez, el fracaso de los mejores técnicos del país

Juan Carlos Osorio fue expulsado en el partido entre Atlético Nacional y Santa Fe. Foto: Guillermo Ossa/CEET

El 2019 fue un año de descalabros para los técnicos más prestigiosos del fútbol colombiano. Jorge Luis Pinto llegó a Millonarios despertando muchas expectativas, pero no lo pudo llevar al título. En el primer semestre hizo una gran campaña que no fue suficiente para llegar a la final, aunque sí le ayudó para clasificar a la Copa Suramericana 2020. Juan Carlos Osorio tuvo un semestre gris con Atlético Nacional. Llegó a mitad de año y no lo sacó campeón en ese torneo, al contrario, sí fue protagonista de una sanción de dos meses por manotear al árbitro John Hinestroza en un partido de Copa Colombia contra Santa Fe, y tuvo desencuentros con la prensa, como tras el partido contra Junior –de los cuadrangulares–, cuando fue alevoso con los periodistas y luego se disculpó. El otro caso es el de Luis Fernando Suárez, a quien le fue mal con el Junior de Barranquilla, que quedó eliminado en la Libertadores, y por eso el DT no duró ni un semestre. Lo reemplazó Comesaña, quien lo sacó campeón.

El paro de los jugadores

Los futbolistas agremiados en Acolfutpro llevan dos jornadas protestando porque Dimayor no los escucha. Foto: Carlos Ortega - EL TIEMPO

El campeonato profesional estuvo a punto de verse paralizado en el mes de octubre por la protesta de los futbolistas, que elevaron un pliego de solicitudes ante los dirigentes del fútbol colombiano, quienes rechazaron de tajo esas propuestas. Los futbolistas amenazaron con irse a paro, lo que hubiera trastocado el calendario del campeonato. Luego de algunos desplantes de los directivos, y de reuniones con intervención de las autoridades gubernamentales, los futbolistas decidieron no parar, aunque si tuvieron una constante protesta pacífica en los partidos.

El dopaje de Montero

Álvaro Montero, figura del Tolima. Foto: AFP

Una de las noticias del año en el fútbol colombiano fue la sanción para el portero del Tolima, Álvaro Montero, y la Selección. Él pagó un castigo de dos meses por dar positivo en un control al dopaje en noviembre del 2018, en el partido entre Independiente Medellín y Deportes Tolima, disputado en el estadio Atanasio Girardot. La prueba arrojó positivo de isometepteno, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, la cual habría usado el portero para tratar la migraña. Tolima clasificó a los cuadrangulares y no tuvo a Montero en esa etapa decisiva.

Rebelión de los chicos

Deportivo Pasto. Foto: Leonardo Castro

El 2019 fue un año bueno para varios de los equipos ‘chicos’ del fútbol colombiano. El mejor, sin duda, Deportivo Pasto, que fue finalista del primer semestre y perdió la estrella contra Junior. En el segundo semestre no logró clasificar. El otro equipo destacado fue Equidad, que sacó la cara por Colombia en los torneos internacionales al alcanzar los cuartos de final de la Copa Suramericana. También sobresalió Alianza Petrolera, que tuvo gran campaña en el segundo semestre y se clasificó. Finalmente, Cúcuta también se metió entre los ocho y se salvó del descenso.

Liga femenina

El equipo profesional masculino del América, celebra junto con el equipo femenino el triunfo del partido de ida de la final de la Liga Águila femenina. Foto: Santiago Saldarriaga /CEET

Después de muchas dificultades y esfuerzos, finalmente la Liga femenina tuvo su tercera edición. Se trató de un torneo corto, disputado con 20 equipos, en el segundo semestre del año. El campeón fue el América de Cali, que derrotó en la final al Medellín, tras ganarle 2-0 en el Pascual Guerrero y perder 2-1 en el Atanasio Girardot. A la Copa Libertadores Femenina clasificaron América, Huila y Medellín. El equipo escarlata fue el mejor ubicado, al ocupar el tercer lugar. Los clubes femeninos esperan que se defina cómo será el torneo del próximo año.

Disputas en Dimayor

Asamblea de Dimayor Foto: Cortesía Dimayor

El 2019 ha sido convulsivo en la Dimayor, con seria oposición a la presidencia de Jorge Enrique Vélez, como quedó demostrado en la más reciente asamblea a la que no asistieron 13 clubes por rechazo a su gestión. La venta de los derechos internacionales de TV al fondo de inversión Pruden Corporate Finance, de EE. UU., por 50 millones de dólares en los próximos 10 años, generó inconformismo entre algunos dirigentes. Este año, además, Dimayor firmó con Win Sports el canal prémium, que transmitirá el fútbol colombiano en pague por ver, desde enero de 2020.

Descalabro internacional

Equidad, el destacado de Colombia en la Suramericana. Foto: Mauricio Moreno /CEET

Malo, muy malo fue el año para Colombia en las copas internacionales. Fracaso total en la Libertadores, en la que Junior quedó afuera en primera fase y último de su grupo, Tolima no pudo avanzar de la fase de grupos y cayó a la Suramericana, así como Atlético Nacional, que se quedó en la tercera fase previa. Medellín no pasó de la fase dos. En la Suramericana no avanzaron ni Rionegro, ni Once Caldas ni Deportivo Cali, y los que cayeron de la Libertadores no pudieron llegar a los octavos de final. Solo sobresalió Equidad, que se metió hasta cuartos. Sacó la cara.

Tiempo efectivo de juego

Acción del juego del partido Santa Fe vs. América. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Preocupante sigue siendo el poco tiempo real que se juega en la Liga. En un informe de EL TIEMPO con datos de la firma Superliga Innova (compara el tiempo efectivo en Argentina con las ligas europeas), publicado el 3 de noviembre, se indicó que en Colombia se jugaban 52 minutos en promedio. Dimayor reveló que el equipo con mejor tiempo real en los cuadrangulares fue Cúcuta, con promedio de 51’47”. En esa fase, el mejor tiempo lo tuvo el partido Cali-Alianza, 61’ 34”. El peor fue Santa Fe-América, con 42’ 17”. El objetivo era llegar a 55 minutos. Se sigue jugando poco.

Con el agua al cuello

Inundación del estadio de Santa Marta Foto: Roger Urieles

Uno de los lunares del año para la Liga fue la inundación dentro del estadio Sierra Nevada de Santa Marta, que impidió que se jugara el segundo tiempo del partido entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla, y dejó en evidencia las fallas estructurales que presenta este escenario, que quedó literalmente bajo el agua. Hasta sapos se vieron en los camerinos. El estadio fue abierto al público desde noviembre de 2017 y para la fecha del partido seguía sin ser culminado en su totalidad. La entrega del estadio se aplazó en múltiples ocasiones en los últimos dos años.

Polémica por golpe de calor

Jugador de Rionegro es atendido tras sufrir problemas de salud por el calor. Foto: Twitter de Fernando Salazar

En julio, David Contreras, jugador de Rionegro Águilas, tuvo un golpe de calor en el partido contra Alianza Petrolera, en Barrancabermeja. El partido se disputó a casi 40 grados. José Fernando Salazar, máximo accionista del club, puso la queja y generó el debate sobre la prudencia de jugar a altas temperaturas en Colombia.



