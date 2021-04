Análisis: llave por llave, cuartos de final del fútbol colombiano

Dimayor definió este lunes los enfrentamientos de cuartos de final de la Liga Betplay.





En el sorteo los enfrentamientos quedaron con Nacional enfrentando a La Equidad, Santa Fe contra Junior, Millonarios contra América y Deportivo Cali contra Deportes Tolima.



Llave por llave

Llave A



Atlético Nacional

Logró su clasificación número 30 en 37 torneos cortos. Y lo hizo de primero, con 34 puntos.



Fortalezas: es el mejor local del campeonato. Solamente cedió un empate (2-2 contra América de Cali). Tiene la mejor delantera de la Liga: anotó 37 goles, aunque cabe anotar que 17 los hizo en tres partidos (5-2 a Pereira, 5-0 a Alianza Petrolera y 7-1 a Patriotas).



Debilidades: es el peor visitante de los ocho clasificados. Solamente consiguió nueve puntos y dos victorias, una de ellas contra uno de los finalistas, Millonarios. Aunque apenas ha recibido 15 goles, aún tiene fisuras en su estructura defensiva.



La Equidad

Lleva 27 torneos en primera división y consiguió su clasificación número 14. Busca su primer título de Liga tras tres subcampeonatos.



Fortalezas: como siempre que lo dirige Alexis García, es un equipo sólido atrás, a lo que le ha sumado mejor juego y fútbol ofensivo.



Debilidades: comete muchas faltas. Lleva 264 y es el segundo con más infracciones en la Liga. No tiene una nómina abundante y debe jugar además la fase de grupos de la Copa Suramericana.



Antecedentes: en los últimos diez partidos en Medellín, 3 triunfos de Nacional, 2 de Equidad y 5 empates. En Bogotá, 3 victorias de Equidad, 6 de Nacional, un empate.



Enfrentamientos este semestre: 21 de enero, Equidad 1, Nacional 0



Llave B



Independiente Santa Fe

La de este semestre fue su clasificación número 21, la tercera consecutiva. Entró en la segunda casilla, con 33 puntos.



Fortalezas: es un buen visitante. Ganó cuatro de los nueve partidos por fuera de El Campín. Aunque no tiene un gran goleador, compensa eso con muchos jugadores pisando el área. Han anotado 11 jugadores diferentes.



Debilidades: tiene una nómina corta y eso le puede pesar en el remate del campeonato, en el que además debe jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ha perdido solidez defensiva: de los últimos diez partidos, solo sacó el arco en cero en dos ocasiones.



Junior

Llegó a 23 clasificaciones, siete de ellas consecutivas. No falta desde la Liga 2017-I.



Fortalezas: tiene una nómina fuerte, con dos delanteros con talla de Selección, Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez. Su arquero, Sebastián Viera, aporta experiencia, liderazgo y goles. Remató bien la campaña: no perdió en las últimas seis fechas.



Debilidades: ha sufrido mucho por lesiones y suspensiones. Tiene también la responsabilidad de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo cual deberá afrontar varios viajes al exterior.



Antecedentes: en los últimos diez juegos en Barranquilla, seis triunfos de Junior, dos de Santa Fe y dos empates. En Bogotá, Santa Fe no ha perdido en las últimas diez visitas de Junior: 8 triunfos y 2 empates.



Enfrentamientos en el semestre: 27 de marzo, Junior 1, Santa Fe 1.



Llave C



Millonarios

Regresa a las finales de la Liga después de dos torneos sin entrar a los ocho. Es su clasificación número 18.



Fortalezas: tiene trabajo acumulado con el actual técnico, Alberto Gamero, combinando juventud y experiencia, y una buena estructura de la mitad de cancha hacia adelante, con dos de los goleadores de la Liga, Cristian Arango y Fernando Uribe, ambos con siete goles. No es un mal local: seis triunfos, un empate y dos derrotas.



Debilidades: también sufre, como Santa Fe, por una nómina corta, en la que además ha tenido muchos problemas de lesiones y de bajas importantes. Es, junto a Equidad, el equipo que más goles recibe entre los ocho finalistas: 18.



América

El bicampeón clasificó en la última fecha de la Liga, gracias a su triunfo 2-0 contra el Tolima. Lleva 16 clasificaciones en 27 torneos en la A.



Fortalezas: le rinde mucho como visitante, con cuatro victorias y cuatro empates en la campaña. Comienza a recuperar a figuras clave que no tuvo en parte del torneo, como Duván Vergara. Tiene la mejor defensa de la Liga, con solo 12 goles recibidos.



Debilidades: no le rinde como local: solamente pudo ganar tres partidos en casa, aunque dos de ellos fueron a candidatos al título, Millonarios y Tolima. Tiene problemas de gol: apenas ha anotado 19 tantos. También está en la Copa Libertadores y eso no le da tiempo de trabajar ni de descansar.



Antecedentes: En Cali, en los últimos diez juegos, 2 triunfos de América, 4 de Millonarios y 4 empates. En Bogotá, 6 triunfos de Millonarios, 3 de América y un empate.



Enfrentamientos en el semestre: 31 de marzo, América 2, Millonarios 1



Llave D



Deportivo Cali

Llegó a 28 clasificaciones en torneos cortos, las últimas cuatro en forma consecutiva. No queda eliminado desde la Liga 2018-II.



Fortalezas: es el mejor visitante de la Liga, con cinco victorias en nueve presentaciones. De ellas, dos fueron contra equipos clasificados: venció a Junior en Barranquilla y goleó a Equidad en Techo. Tiene una buena defensa, aunque ahora perdió a uno de sus titulares, Jorge Arias, por lesión.



Debilidades: es muy flojo como local: solo ganó tres partidos en Palmaseca este semestre. Tiene serios problemas para anotar goles: solo ha conseguido 19 en 18 partidos.



Deportes Tolima

Invitado habitual a las finales, no queda eliminado desde la Liga 2017-I. Tiene 27 clasificaciones.



Fortalezas: es fuerte en casa. Ganó seis de los nueve partidos que disputó en Ibagué. Los dos que empató, curiosamente, fueron contra equipos eliminados, Bucaramanga y Once Caldas, y perdió con Junior. Sus cifras en la defensa no son malas: 14 goles en 18 partidos.



Debilidades: el remate de la campaña no ha sido bueno: de los últimos siete partidos solamente ganó uno. Es el equipo que más faltas cometió en la Liga: 283. Debe jugar simultáneamente la Copa Suramericana y no tiene una nómina larga.



Antecedentes: en los últimos diez juegos en Ibagué, 5 triunfos de Tolima, 2 del Cali y 3 empates. En Palmaseca, cuatro triunfos para cada equipo y dos igualdades.



Enfrentamientos en el semestre: en la Liga, el 21 de marzo, Cali 0, Tolima 0.



