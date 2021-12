La Comisión Disciplinaria de la Dimayor archivó el proceso contra Unión Magdalena por lo sucedido el pasado 4 de diciembre, cuando venció 1-2 a Llaneros en Villavicencio y obtuvo el ascenso a la A.

Después de casi un mes de pesquisas, la Comisión estableció que el club samario no tuvo ninguna responsabilidad en lo sucedido en la cancha, cuando Unión anotó dos goles en el tiempo de reposición para asegurar el ascenso, ante la pasividad de los jugadores locales.



El video del segundo gol del Unión Magdalena le dio la vuelta al mundo y hasta el presidente Iván Duque pidió una investigación sobre lo sucedido ese día en el estadio Bello Horizonte, de Villavicencio.



(Lea también: Bolsa de jugadores del fútbol colombiano: todos los movimientos)

Qué dice la resolución de la Comisión Disciplinaria

“De forma específica, los jugadores del Club Unión Magdalena S. A., en el encuentro deportivo objeto de investigación, antepusieron los valores de lealtad, respeto mutuo y dignidad, mostrando respeto al adversario dentro del terreno de juego y propendieron por el mantenimiento del espíritu deportivo y el juego limpio, no encontrándose en ningún momento objetada su actuación por parte de los expertos del equipo de integridad de la FIFA”, dice la resolución.



“En atención a lo expuesto, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, cuerpo médico, el delegado o el representante legal del Club Unión Magdalena S. A., pueden ser vinculados a una investigación formal, puesto que el material probatorio recaudado hasta el momento, no permite colegir que estos sujetos hayan sido partícipes de las conductas reprochadas, y como consecuencia, sus acciones durante el partido investigado no constituyen una infracción disciplinaria y/o ética”, agrega.

Qué va a pasar con la investigación contra Llaneros

Fuentes de la Dimayor le confirmaron a EL TIEMPO que la investigación continúa en el caso de Llaneros para establecer si hubo algún tipo de actitud antideportiva en ese encuentro.



(En otras noticias: Y sí, señores: Echenique, 3 min 04 s en la NBA, para nunca olvidar)



De esta manera, el ascenso de Unión Magdalena queda en firme y aún está pendiente la programación de la gran final de la B contra Cortuluá, el ganador del otro cuadrangular, que se había suspendido mientras se realizaba la investigación.



DEPORTES