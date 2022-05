Escasos minutos después de que trascendiera el hecho de que la Dimayor sancionó a cuatro jugadores de Llaneros, al parecer por los hechos ocurridos en el partido entre el equipo de Villavicencio y el Unión Magdalena el pasado 4 de diciembre, el club de Los Llanos emitió un comunicado al respecto.

"Hemos sido notificados por parte de la Comisión Disciplinaria de Dimayor de la Resolución "Mediante la cual se resuelve expediente disciplinario No. CDD021 de 2021 respecto de la investigación que se adelanta frente al partido del 4 de diciembre de 2021 entre LLaneros y Unión Magdalena", se lee de entrada.



"Ha sido clara la decisión al manifestar que no existió un acuerdo fraudulento o que alguno de los jugadores involucrados en la jugada haya recibido o aceptado algún beneficio; y que no hay indicio alguno de que se pretendiera determinar el resultado del partido", prosigue el comunicado.



"La sanción que se impone tanto al club como a los jugadores, se debió, a juicio de la Comisión, a lo que ella considera una renuncia del espíritu de competitividad y por ende una afrenta al decoro deportivo", añade.



"Al no estar de acuerdo con la decisión, se procederá a interponer los recursos que le corresponden en virtud del derecho de defensa y debido proceso, para que se revise la sanción impuesta", concluye la misiva.

El Club Llaneros, informa a la opinión pública, hinchas y medios de comunicación lo siguiente.#SumamosLosQueCreemos#LlaneroHoy #LlanerosSiempre pic.twitter.com/Xu8YqCBVX6 — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) May 23, 2022

Más noticias

DEPORTES