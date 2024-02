Filtran lista de árbitros castigados por errores garrafales en el fútbol colombiano

Los últimos escándalos por decisiones arbitrales en los partidos del fútbol colombiano han dejado consecuencias para varios jueces, quienes no han sido nombrados y tienen ya su respectiva sanción.

Varios son los compromisos que dejaron ver algunos errores de los jueces y de las personas que están encargadas del VAR y que ya tienen consecuencias para los protagonistas.

Más problemas

Se ha filtrado un listado en el que se señalan con nombre propio los árbitros que, por el momentos, no han sido designados en las últimas fechas tras sus impresiones en las decisiones.

Carlos Ortega detuvo el partido entre Nacional y Alianza por mal tiempo. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

El último escándalo en el fútbol colombiano fue el gol validado al Junior contra el Pereira (3-3), en el que el delantero barranquillero, Carlos Bacca, estaba en fuera de lugar e incidía en el juego.



Sin embargo, no hay ninguna notificación, por el momento, sobre la actuación del juez, Andrés Rojas, el VAR, Kéiner Jiménez, y el AVAR Javier Patiño.

Pereira vs. Junior. Foto: Win Sports

El bajo nivel de los jueces en el terreno de juego ha tenido consecuencias, como por ejemplo que el central Carlos Ortega no dirige un partido del rentado local desde hace siete jornadas.



Edwin Trujillo, por su parte, no ha sido designado en las últimas tres fechas, luego de su actuación en el partido Envigado vs. América, en el que se destapó una fuerte polémica.

Envigado vs. América. Foto: Win Sports

La queja del América fue enfática por la última acción del juego tras un centro en el área: el árbitro Trujillo fue llamado por los encargados del VAR , Heider Castro y el Avar Mauricio Mercado.

Envigado vs. Tolima. Foto: Dimayor y tomada del video

Estos dos últimos jueces también completaron tres jornadas sin ser llamado a laborar en el arbitraje. Tras ese partido, EL TIEMPO consultó y una fuente confirmó que Castro y Mercado no volverían a ser designados, la razón: “Por incompetentes”, dijo la persona.



Días después, una fuente le confirmó a este diario: “Recordemos que la Comisión Arbitral de acuerdo a su reglamento interno tiene total potestad para designar o marginar, cuando lo crea conveniente a cualquier árbitro oficial. Los árbitros la única vinculación que tienen con la Comisión respectiva, es a través del servicio que le prestan y solo cuando son designados por dicha Comisión. Además, por norma general la Comisión nunca debe hacer pronunciamientos públicos sobre las medidas disciplinarias que deba aplicar con la desvinculación total de un árbitros de su panel oficial. Solo dejan de designarlo y listo. No tiene que dar ninguna explicación de eso al árbitro respectivo".



Siguiendo con los sancionados por el momento, también figuran en el listado David Rodríguez, quien no es nombrado hace cinco fechas, debido a la acción en el partido Bucaramanga y Once Caldas en el que se marcó un tanto tras empujón contra el portero.

Dayro podría abandonar el Once Caldas en 2024. Foto: @oncecladas / Archivo EL TIEMPO

Oscar Gómez, VAR, y Hermínzul Calderón, AVAR en el partido Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira tuvieron problemas y por esas acciones no son citados para el panel arbitral en las últimas tres fechas.

LOS CASTIGADOS

Árbitros castigados por bajo nivel y otros motivos:

❌Ortega lleva 7 fechas sin pitar

❌Trujillo 3 fechas

Y los VAR

❌Gómez y Calderón 3 fechas (Lencina)

❌Rodríguez 5 fechas (gol empujón portero y defensor del Once)

❌ Castro y Mercado 3 fechas (penaltis America) pic.twitter.com/CVXyBSClmd — joseborda (@joseborda1) February 27, 2024

