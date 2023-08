A casi cuatro meses del fallecimiento de la futbolista y modelo Liss Hernández, aún hay puntos por esclarecerse.

Estefanía Pareja Hernández, a quien conocían como 'Liss', falleció el pasado 27 de abril, sobre las 6 de la tarde, en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín.



Hernández murió después de permanecer 13 días hospitalizada luego de que fuera víctima de la explosión de una chimenea de etanol en uno de los apartamentos de una urbanización ubicada en la zona de la Loma del Escobero, en Envigado, cuando departía con quien sería su pareja.



Y aunque las autoridades todavía investigan el caso, este domingo, 20 de agosto, se conocieron nuevos detalles. Puntualmente, la respuesta de los bomberos a la interrogante de por qué ella sufrió quemaduras tan graves y su acompañante no.



La pregunta que rodea la muerte de Liss Hernández

Liss Hernández, modelo de Divas Fútbol. Foto: Instagram de Liss Hernández

Luis Bernardo Morales, Comandante de Bomberos en Envigado, respondió a la pregunta que a los familiares de Hernández todavía no los deja tranquilos: ¿por qué ella terminó con heridas tan graves y a su acompañante no le pasó nada?

​Morales, en charla con 'Expediente Final', de 'Caracol TV', describió cómo fue que ocurrió el accidente.



"No había gritos, no había peleas, no había nada", dijo de entrada, sobre el ambiente de aquella velada de viernes entre Hernández y su pareja.



"En un momento se disminuye la intensidad de la llama de la chimenea, y el joven que estaba con ella viene y coge un galón de alcohol y reabastece la chimenea. Esta zona, como ya había estado encendida, se enciende de nuevo y se genera un efecto de 'flamazo'", añadió Morales.



Paso seguido, tras simular lo sucedido, Morales expuso que el 'flamazo' "impacta en la humanidad de la joven y le produce las quemaduras".



"En el bidón que se utilizó hay una cantidad importante de gases y vapores del combustible que, al hacer contacto con la pequeña llama que podía ser imperceptible, pues fue suficiente para que saliera el 'flamazo'", declaró.



Segundos después, la mujer fue llevada al baño por su pareja para tratar de contrarrestar los efectos del fuego. Sin embargo, la idea no surtió efecto.



Sobre el por qué no sufrió ninguna quemadura el acompañante, el experto explicó que se debió a la posición en la que estaba: "El joven no resulta afectado porque él se encuentra detrás del botellón, entonces el flamazo sale hacia el frente (donde estaba Liss) y, como él está atrás, pues no sale afectado".



Las dudas de la familia

Harol Gómez, padre adoptivo de Hernández, dice que, tras lo ocurrido, el hombre que acompañaba a 'Liss' le aseguró que tenía conocimiento del manejo de la chimenea. Sin embargo, el comandante Morales dice que es posible que no supiera del efecto que tenía el líquido en la chimenea.



​La madre de Liss, Claudia Hernández, le pide minuciosidad a los investigadores. Gómez, a su vez, dice que le parece extraño que el acompañante no sufriera alguna quemadura tratando de apagar el fuego que consumía las prendas de Liss.



Según las autoridades, el sistema de rociadores de agua del apartamento está bien instalado, pero no se ha podido determinar por qué no se activó.



"Hay algo que nos pesará toda la vida y es no haber podido escuchar nunca la parte de Liss", dijo Eliza García, compañera de Liss Hernández en 'Las Divas'.

