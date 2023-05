Pasan los días y la región antioqueña no sale de la consternación por el fallecimiento de Liss Hernández, la futbolista y modelo que murió luego de sufrir quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras la explosión de una chimenea portátil.



Según han declarado integrantes del cuerpo de emergencia, la integrante del equipo de fútbol 5 'Divas del fútbol' fue víctima de un incidente con una chimenea de etanol en la noche del viernes 14 de abril.



Ese día, en compañía de quien sería un pretendiente, la mujer sufrió quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Luego, tras 13 días hospitalizada, Hernández, de 29 años, falleció.



Al respecto, la Fiscalía ya abrió una investigación sobre el paso a paso que derivó en la muerte de la jugadora, madre de un niño de 6 años. Y en el expediente reposan detalles de lo que habría sucedido. Esto, con el testimonio del acompañante de Hernández en aquella fatídica velada.

Habló el acompañante de jugadora muerta tras explosión de chimenea

La modelo era reconocida en el mundo del deporte. Foto: Instagram: Liss Hernandez

La explosión de la chimenea de etanol ocurrió en uno de los predios de la zona de la Loma del Escobero, en Envigado.



El 14 de abril, según el relato del acompañante de Liss Estefanía Pareja Hernández, se estrenó en el lugar una chimenea portátil que llegó en un empaque sin ninguna especificación sobre su uso.

En la velada de ese viernes, cuando el fuego del artefacto perdió intensidad, el sujeto, quien al parecer tomaba un café mientras Hernández sostenía una copa de vino, derramó alcohol sobre la chimenea.



Allí, según manifestó, la botella en la que reposaba el alcohol, al aproximarse a la llama, se estalló.



En ese instante, la jugadora de Divas habría sido víctima del fuego. Y lo primero que hizo, según el relato, habría sido entrar a la ducha para tratar de apagar las llamas.



Luego, Hernández fue trasladada de inmediato al Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, donde recibió los primeros auxilios.



Sin embargo, debido a la gravedad de la situación, fue llevada al Hospital San Vicente Fundación. Allí terminó falleciendo el pasado viernes 27 de abril.



El sentido adiós de Divas

Liss Hernández, modelo de Divas Fútbol. Foto: Instagram de Liss Hernández

“Cuando las personas que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros”, compartió el equipo de Divas del fútbol, por la muerte de Hernández.



"Que no te encuentres aquí ahora, no significa que estés en la presencia de todos los que en vida hoy te recuerdan. Se fue ese cuerpo visible que sudaba y dejaba lo mejor de sí en el terreno de juego, pero queda en el corazón y la mente ese recuerdo vivo de lo que fue ella en vida y eso la mantendrá siempre presente. No se fue para siempre, trascendió a una mejor vida donde nada duele y desde allá estará cuidando de cada uno de los que le dieron vida” (sic), le escribió Farley Torres, una de sus amigas, en la publicación relacionada.

