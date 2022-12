El 2022 de Linda Caicedo fue brillante, a tal punto de que, en la fiesta más grande del fútbol, el Mundial de Qatar, que se supone destaca a los hombres, su figura se podía ver en un mural en Doha.

La Conmebol armó un estand para mostrar lo mejor del fútbol suramericano. Y allí estaba Linda, besando el trofeo de mejor jugadora de la Copa América, junto a la brasileña Debinha y la argentina Yamila Rodríguez.



Suficientes méritos



A pocos metros estaban las imágenes de los que, para muchos, son los mejores jugadores del continente en la historia, Marta y el Rey Pelé. No es poco para la colombiana. Y eso que apenas tiene 17 años.



Su corta edad y su enorme talento le permitieron participar en todas las selecciones Colombia. En la de mayores, ayudó a clasificar al Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda. Como ya se dijo, fue la mejor futbolista de la Copa América, donde Colombia fue local y consiguió la casilla.



Debe ser bien complicado encontrar una futbolista, incluso a algún hombre, que en el mismo año haya jugado con todas las categorías de su selección. Pues Linda también lo hizo con la sub-20, con la que alcanzó la segunda ronda en el Mundial de Costa Rica.



Pero su momento cumbre, y también el del fútbol femenino colombiano en toda la historia, fue con la Selección más pequeña en edad, pero ahora, la más grande en logros. Aun sin estar en plenitud de condiciones, con un tobillo que la hizo sufrir un poco, Linda lideró, desde la cancha, al primer equipo colombiano que llegó a una final de un torneo Fifa. España se quedó con la corona mundial sub-17, pero Colombia mostró que tiene un futuro enorme, con Linda como estandarte.

Linda Caicedo AMP Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Caicedo fue nominada a los premios Globe Soccer. Peleó cabeza a cabeza la votación del público con la española Alexia Putellas. Pero el jurado del galardón, finalmente, le dio el premio a Putellas. Y el medio inglés The Guardian la incluyó entre las 100 mejores jugadoras del mundo, en el puesto 71.



“La jugadora más joven en ingresar al top 100 este año y un nombre del que sin duda escucharemos mucho más en los próximos años. Caicedo es un talento excepcional a los 17 años y ya ha sido vinculada con un traspaso a Barcelona. Su gol de la victoria ante Argentina ayudó a Colombia a llegar a la final de la Copa América, torneo en el que la adolescente fue nombrada mejor jugadora. Caicedo también protagonizó la Copa Mundial Sub-17 y es un marcador de su talento que hace malabarismos con el fútbol juvenil y sénior con facilidad. Caicedo tiene todos los atributos en su juego de ataque para convertirse en una de las mejores”.



Ella es



Todos los logros de Linda en 2022 hicieron que EL TIEMPO la designara como la Deportista del Año.



A Linda no le gusta perder y se le notó en la ceremonia de premiación. Su cara era una mezcla de tristeza y disgusto.



“Desde pequeña soñé con estar en lo alto; siento que no he logrado todos los sueños y metas, pero es gratificante ver el apoyo de la gente, este ha sido un año impresionante que me ha hecho crecer como futbolista y también como persona”, dijo Linda en un pódcast de uno de sus patrocinadores, Scotiabank.



“El fútbol femenino va en un crecimiento importantísimo. Siento yo que este año ha sido de gloria, no solo para mí, sino para todas mis compañeras. Esperamos que con este año vean aún más la importancia que tiene la mujer en Colombia, el carácter y las ganas que le ponemos a la vida para salir adelante”, agregó.



El fútbol femenino ha tenido que abrirse espacio casi a los empujones. Sin tener liga profesional, la Selección de Mayores se metió en la segunda ronda del Mundial de Canadá, en 2015. Y el clamor de las jugadoras que fueron a ese torneo era que les armaran un torneo para jugar cada ocho días.

El pedido tuvo eco y en 2017 hubo una primera edición de la Liga. Pero la eliminación del Mundial de 2019 casi echa todo para atrás.



Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, llegó a decir que se iba a jugar una liga semiprofesional.



Para 2019, la inversión no fue la misma y muchos equipos apelaron a jugadoras juveniles. Incluso a niñas. Y ahí apareció Linda Caicedo, a los 14 años y 147 días, para debutar con América de Cali, en un partido contra Cortuluá. Entró en el minuto 52 por Luz Karime Caicedo y solo tardó 17 minutos para anotar su primer gol. Nunca más salió del equipo. Nacía una estrella.



“La jugada salió casi de la nada; fue un saque de banda, hice la individual, eludí cuatro rivales, contando a la arquera, y pude definir de la mejor manera. Mis compañeras me felicitaron, pero era el primer partido; me dicen que no se me vayan a subir los humos, que siga con humildad. No he ganado, y eso lo tengo claro”, le dijo ese día al periodista Marco Antonio Garcés, de Futbolred y EL TIEMPO.



La futbolista había nacido mucho antes, el 22 de febrero de 2005. A los 5 años pidió de Navidad, en vez de muñecas, un balón y unos guayos. Poco después, ya jugaba en una cancha llamada El Tronco, en el corregimiento de Villagorgona, de Candelaria (Valle), su tierra natal.

Linda Caicedo Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Allí tuvo su primer equipo, el Real Juanchito, donde jugaba con y contra hombres.



Luego pasó al club Atlas y llegó su primera convocatoria para la Selección Valle. En 2019, América le echó el ojo y se la llevó. En su primera temporada salió campeona, pero no pudo jugar la Copa Libertadores femenina, en la que su equipo alcanzó las semifinales. El reglamento exigía jugadoras mayores de 16 años, y ella aún tenía 14.

Sorpresivamente, Linda cambió de vereda en 2020.



Deportivo Cali la contrató, y al año siguiente también salió campeona con ese equipo, con una gran actuación.



Es un talento precoz. Con 17 años, en una liga que tiene poca actividad, ya acumula 45 partidos y 19 goles. Y con la Selección de mayores tiene 15 encuentros y cuatro anotaciones. Ya muchos la tienen en la mira.

Sus objetivos



“Algunas veces, por los horarios en que estábamos en India (en el Mundial Sub-17), con diferencia de casi 11 horas, ella me pidió permiso para hablar con representantes y me dio la oportunidad de hablar con ella. Yo le dije que tiene 17 años, que este año ha sido muy cargado, jugar Sudamericanos, Copa América, Mundiales, estuvo cargada de mucha información y le dije que era la hora de terminar este año, se reuniera con la familia y pensaran bien eso, y ojalá den con un buen representante y la lleve para donde se merece”, dijo el técnico de las selecciones juveniles, Carlos Paniagua, a Carrusel Caracol.



Hay un club que la tiene en la mira hace rato: el FC Barcelona. “A Linda la tenemos localizada desde hace años ya. Conocemos su entorno, sé que los responsables del fútbol femenino tienen ya a Linda en su lista de talentos que nos gustaría tener en el club. Eso requiere que haya una negociación y que haya un acuerdo entre las dos partes, pero es una jugadora de un gran talento”, reconoció Joan Laporta, presidente del Barcelona, en entrevista con EL TIEMPO.



“Siempre el sueño mío es poder salir al exterior, espero que se me dé. Seguir derrochando mi fútbol, seguir creciendo como persona. Espero también que el fútbol en mi país siga creciendo, creo yo que el Mundial que acabamos de hacer fue algo histórico”, dijo Linda en una rueda de prensa en Bogotá. En febrero será mayor de edad, y su ida al exterior parece inminente. El brillante 2022 la respalda.



José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes EL TIEMPO

@josasc