Duro 'vainazo' de Jorge Bermúdez a Carlos Antonio Vélez: 'No soporto la mentira'

Atlético Nacional genera todo tipo de debates en el país, son varias las voces del periodismo las que se han pronunciado por el proyecto que se está llevando a cabo en el equipo antioqueño.



El periodista Carlos Antonio Vélez se refirió en su programa al proyecto del club 'verdolaga' tras su derrota 1-0 contra Nacional de Paraguay en la segunda fase de la Copa Libertadores.

Sin embargo, su análisis no cayó nada en su colega Jorge el 'Patrón' Bermúdez, quien mostró una postura diferente a la opinión de Vélez y salió públicamente a criticar la opinión del comunicador con el que compartió micrófono durante varios años.



Bermúdez tildó de "burro" a Carlos Antonio Vélez tras mencionar que Nacional quería un iniciar un proceso igual al que hizo Millonarios con Alberto Gamero para cosechar títulos.



“En sus últimas Palabras Mayores, dijo que el objetivo de Nacional es iniciar un proceso como el que inicio Millonarios. Esto es una burla y una afrenta”, empezó diciendo Bermúdez.

Carlos Antonio Vélez. Foto: Carlos Antonio Vélez

“Nacional se debe ver a sí mismo, ¿como así que a Millonarios? Si hace diez años, Nacional hizo un proceso que lo llevó a ser rey de América. Póngale cero por burro. No sabe lo que ustedes han hecho, póngale cero a Vélez. Enséñele que Nacional hizo un tremendo proceso de cuatro años que lo llevó a ser campeón de América y a pavonearse por el continente”, señaló.



Y agregó: "Ese man no tiene ni idea. Dizque tiene que copiar a Millonarios. Si Nacional hizo un proyecto multicampeón. Es que hay unas vainas. No soporto la mentira y la falacia".

