Meluk le cuenta... (Liga Femenina, protesta por premios y crisis)

Es imposible no tener empatía con las futbolistas que reclaman una Liga local extra este año, más con la euforia que generó la que ya se hizo en este 2022, la única programada de manera oficial. Es una petición vieja de las jugadoras tener torneo remunerado anual: queja legítima.

En la emoción de la final pasada, con récord de asistencia local, el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, y el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, anunciaron que habría otra liga este semestre. Pero, pues, ahora se intenta salvar con una liguilla de al menos ocho equipos, sin clasificación a la Libertadores. Esos cupos ya se dieron.

Decidirán los equipos

América celebra la victoria. Foto: Dimayor

Son los equipos los que finalmente dirán si participan, pues, con un argumento nada menor, insisten en que en sus presupuestos este gasto no estaba previsto. Por más que haya una plata del Mindeportes y otra de la Federación, pues si los clubes no tienen para pagar los salarios de sus jugadoras, no habrá Liga ni liguilla ni nada. Es como si se arma un paseo a Cartagena, por ejemplo, con tiquetes y alojamiento incluidos, pero hay que pagar la alimentación. El que no tiene esa plata, pues no va.



La causa de tener competencia femenina durante todo el año se impulsa además en el movimiento universal de equidad de género y despierta obvias simpatías y respaldos. Pero muchos de ellos, solo de dientes para afuera. En una situación similar en febrero del año pasado dije que, no obstante la solidaridad con las futbolistas, es evidente que el fútbol femenino no es un producto de beneficencia y que necesita del serio apoyo de la empresa privada. Pero ese patrocinio no aparece. Para todos el fútbol femenino es la novia inteligente y linda, pero ninguno se casa con ella.



La pasada final de la Liga Femenina, con asistencia récord de 35.000 espectadores, dejó 600 millones de pesos en taquilla. La final masculina de diciembre pasado entre Cali y Tolima produjo unos 2.000 millones con 20.000 boletas vendidas, y la final de hace unas semanas entre Tolima y Nacional, en Ibagué, dejó 2.400 millones de pesos de la venta de 27.000 boletas. Y la inversión publicitaria en los 33 partidos de la Liga Femenina por TV fue de 800 millones.

Dos lecturas

Esta crisis de la Liga Femenina ‘extra’ tiene dos lecturas. Una de semifondo y otra de fondo. La de semifondo: la pugna política de la Dimayor, en la que los opositores, encabezados por Eduardo Méndez (Santa Fe), argumentan que esta Liga extraordinaria es una falta de respeto con las jugadoras por lo reducida: harían contratos por dos meses y no sería una Liga. Además, porque simplemente no estaba presupuesta en los gastos. Jaramillo va coleccionado disgustos y, quizás, más contrarios: además de este asunto, Tolima está bravo por la no sanción a Gio Moreno y Nacional está molesto por esa sanción; muchos están escandalizados por la renuncia en bloque de las comisiones disciplinarias porque la administración levantó sanciones de público a Millos, Junior y Medellín. Y el mismo DIM está furioso por la pérdida por inasistencia a Montería en pleno ‘paro armado’. Y así...



De fondo, esta Liga Femenina revela la vieja crisis general del deporte asociado profesional en el país, independiente del género: la liga de baloncesto masculino (el segundo deporte de conjunto más importante del mundo) fue durante muchos años semiprofesional o invitacional y hoy se juega a dos Ligas al año, cada una de 2 meses y medio. La Liga de béisbol se hace con solo cuatro equipos en dos meses. La Liga de futsal masculina dura cuatro meses, la de voleibol apenas despunta y las demás, sin importar la rama, simplemente no existen. ¿Y entonces...?

Otro tema es la protesta de las jugadoras de la Selección Colombia que levantan sus puños pidiendo más premios de los establecidos por la Federación, por los logros que obtengan en la Copa América.

Foto: Santiago Saldarriaga, EL TIEMPO

Las peticiones laborales en la dinámica empleador-trabajador son legítimas, pero sé que todo lo que se diga en este tema estará mal dicho.

Según datos extraoficiales, si son campeonas, les darán 4.000 millones de pesos (casi 120 millones para cada una). Si las jugadoras logran que les den la totalidad del premio que girará la Conmebol a la Federación por su ubicación en la Copa (1,5 millones de volátiles y caros dólares), yo, que me pongo una camiseta del Che Guevara, hablaré con ellas para que hagan la unión de periodistas. Lograrían para el trabajador toda la utilidad de un ejercicio empresarial.



Repito: sé que cualquier cosa que se diga estará mal, pero ¿qué pasaría si ese reclamo fuera de los hombres de la Selección? Cuando Rincón, Valderrama y Bermúdez presionaron por los premios antes del Mundial de Francia 98 los trataron casi de apátridas, y a los que se reunieron en la Selección para crear la asociación de futbolistas les fue igual...





Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

