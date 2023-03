Millonarios logró su primer triunfo del año en la Liga femenina, después de cinco partidos sin conocer la victoria. La víctima fue Cortuluá Yumbo Industriales, este sábado, en el estadio El Campín.

Hasta ahora, el equipo que dirige Álvaro Anzola había tenido muchos problemas para sacar resultados, en especial, por falta de tino a la hora de rematar. Solo había anotado cuatro tantos en sus primeras cinco presentaciones.

El único gol del partido para Millonarios llegó en el minuto 45+2, en un cobro de tiro libre de Liseth Aroca, con enorme complicidad de la portera de Cortuluá, Sofía Carabalí.

Celebración del gol de Liseth Aroca, con el que Millonarios le ganó a Cortuluá Yumbo Industriales. Foto: Twitter: @MillosFCOficial

Santa Fe perdió la victoria sobre el final en Piedecuesta

Por su parte, Independiente Santa Fe perdió la oportunidad de alcanzar en puntos al líder de la Liga Femenina, América de Cali. Las Leonas, que ganaban 1-2 hasta el minuto 89, tuvieron que conformarse con un empate a dos goles contra Real Santander, en Piedecuesta.



Real Santander comenzó ganando con gol de Dayana Beltrán, a los 4 minutos. En el segundo tiempo, Santa Fe le dio vuelta al marcador con un tanto de penalti de Liana Salazar a los 52 y una anotación de Sofía García, a los 87.

Liana Salazar regresó en buen nivel a Santa Fe: volvió a marcar.. Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO



Al final, un tanto de Obeida Mendoza Zarza a los 89 dejó sin premio a Santa Fe, que el próximo viernes recibirá al colero, Deportivo Pasto.

El resto de la jornada

La octava fecha de la Liga femenina comenzó el viernes, con la sorprendente victoria del Junior contra Deportivo Pereira, que perdió su invicto en el campeonato. Las Tiburonas ganaron 3-0, con goles de Tahicelis Marcano, Sindy Constante y Carolina Arias.



La jornada sigue este domingo con los partidos Boyacá Chicó vs. América y Pasto vs. Llaneros, ambos, a las 3 de la tarde.



El lunes, a la misma hora, jugarán Deportivo Cali y La Equidad. El martes, Tolima vs. Bucaramanga (3 p. m.) y Medellín vs. Huila (5 p. m.). Descansa Nacional-Formas Íntimas.

Tabla de posiciones de la Liga femenina

Tabla de posiciones de la Liga femenina tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/Cii9jDCGjZ — José Orlando Ascencio (@josasc) March 25, 2023

