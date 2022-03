América venció 3-0 a Nacional este jueves, en la quinta jornada de la Liga Femenina 2022, en el Estadio Pascual Guerrero. Las dirigidas por el técnico Andrés Usme tuvieron nuevamente una gran actuación, siguen con puntaje perfecto en el torneo y sin recibir gol en los cuatro partidos que han disputado.

Wendy Bonilla, a los 8 minutos, tomó un mal rechazo de María Peraza para anotar el 1-0. A los 19, Catalina Usme logró el 2-0 tras una habilitación de Ingrid Vidal.



Ya en el segundo tiempo, América aumentó la ventaja en el minuto 43, con un tanto de Fabiana Yantén, luego de un pase de Katherine Valbuena.



Mientras América hace una gran campaña, Nacional pasa por su peor momento en la historia de la Liga femenina, con cuatro derrotas en cinco presentaciones.



Además de América, quedan otros dos equipos invictos: el actual campeón, Deportivo Cali, que este jueves venció 0-2 a Medellín, y Deportes Tolima, que igualó sin goles con Bucaramanga.

Resultados de la quinta fecha de la Liga femenina

Cortuluá 0-1 Pereira

Llaneros 2-2 Huila

La Equidad 0-1 Junior

Real Santander 0-0 Orsomarso

Fortaleza 0-1 Santa Fe

Tolima 0-0 Bucaramanga

Medellín 0-2 Cali

América 3-0 Nacional

Descansó Millonarios



Tabla de posiciones de la Liga Femenina

Así va la Liga Femenina luego de las cinco primeras jornadas. pic.twitter.com/vxiYsFDXa4 — Orlando Ascencio (@josasc) March 11, 2022

Así se jugará la próxima fecha

14 de marzo

Independiente Santa Fe vs Independiente Medellín

Hora: 2:00 PM

Estadio: El Campín



Atlético Nacional vs La Equidad

Hora: 3:00 PM

Estadio: Atanasio Girardot



Deportivo Cali vs Llaneros FC

Hora: 5:00 PM

Estadio: Deportivo Cali



Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 8:00 PM

Estadio: Metropolitano

Transmisión: Win +



15 de marzo



Deportivo Pereira vs Real Santander

Hora: 3:00 PM

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



Orsomarso SC vs Deportes Tolima

Hora: 3:00 PM

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Atlético Bucaramanga vs América de Cali

Hora: 3:00 PM

Estadio: Alfonso López



Atlético Huila vs Cortuluá

Hora: 3:30 PM

Estadio: Guillermo Plazas Alcid



Descanso: Fortaleza CEIF



