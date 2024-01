Liga femenina calienta motores: así quedó la primera fecha para esta temporada

La Liga Femenina prepara su arranque para esta temporada, en la que participarán 15 equipos del fútbol profesional colombiano.

El campeonato se disputará del 16 de febrero al 18 de agosto del 2024 y la novedad está en el formato de competencia.



Se definió que habrá un torneo de todos contra todos y luego cuadrangulares, por lo que se eliminó la fase de playoffs, sistema con el que se estaba jugando en los últimos años.



Los equipos que jugarán la Liga Femenina son: Cali, Pasto, Nacional, Millonarios, Equidad, Junior, Real Santander, Llaneros, Internacional de Palmira, Cúcuta, Pereira, Medellín, Alianza y América y Santa Fe.

Así fue el sorteo

Liga femenina.

Este martes la Dimayor llevó a cabo el sorteo que definió el orden de partidos de la primera fecha.



Primera fecha

Junior vs. Real Santander

Cúcuta vs. Santa Fe

Pereira vs. Pasto

Alianza vs. Cali

Millonarios vs. Medellín

Llaneros vs. La Equidad

América vs. Inter de Palmira

Descansa: Atlético Nacional





PABLO ROMERO

DEPORTES

