Versión reducida: así se jugará la Liga Femenina

En una reunión virtual este miércoles, la junta de competencia de la Liga Femenina decidió el sistema con el que se va a jugar el certamen este año.

Será la edición con menos equipos desde que la liga femenina comenzó a disputarse en 2017: solamente 13 equipos harán parte de la competencia. Cabe recordar que en la primera temporada jugaron 18 equipos, en la segunda participaron 23 y el año pasado jugaron 20.



Cabe destacar el debut de Llaneros, que participará por primera vez en el torneo. Desaparecieron, con respecto al 2019, Atlético Huila (que en 2018 había ganado la Copa Libertadores), Cortuluá, Orsomarso, Pereira, Cúcuta, Tolima, Once Caldas y Atlético de Cali.



Se aprobó que cada equipo podrá tener hasta 27 jugadoras profesionales, de las cuales máximo cuatro serán extranjeras. Habrá siete suplentes en los bancos.



Así las cosas, los 13 clubes se dividirán en tres grupos, así:



Grupo A: Fortaleza, Millonarios, Equidad, Santa Fe y Llaneros.

Grupo B: Cali, Pasto, Junior y América.

Grupo C: Nacional, Real San Andrés, Medellín y Bucaramanga.



El sistema del campeonato será así:



Grupo A

– 10 fechas

– 20 partidos de Fase I en este grupo

– Cada club jugará 8 partidos

– Partidos ida y vuelta

– Clasifican los 2 primeros

– 1 club por fecha tendrá jornada de descanso



Grupo B y C

– 6 fechas por grupo

– 12 partidos de Fase I, en cada grupo

– Cada club jugará 6 partidos

– Partidos ida y vuelta

– Clasifican 2 primeros



Por su parte, los otros dos clubes que avanzarán a la siguiente ronda, serán los 2 mejores terceros de la fase I, existiendo como referencia una tabla de promedio, la cual será construida entre los puntos obtenidos sobre partidos disputados de cada club.



FASE II (Cuartos de final)

– Llave 1: Primero del grupo A vs. Sorteo

– Llave 2: Primero del grupo B vs. Sorteo

– Llave 3: Primero del grupo C vs. Sorteo

– Llave 4: Mejor segundo vs. Sorteo

– 2 fechas

– 8 partidos

– Partidos ida y vuelta



FASE III (Semifinales)

– Semifinal 1: Ganador Llave 1 vs Ganador Llave 3

– Semifinal 2: Ganador Llave 2 vs Ganador Llave 4

– Finaliza de local el club con mejor resultado en la Fase II

– Partidos ida y vuelta



FASE IV (Final)

– Ganador S1 vs Ganador S2

– Partidos ida y vuelta

– Finaliza de local el club con mayor cantidad de puntos obtenidos, en la sumatoria de las fases I y II.



