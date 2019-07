El clásico bogotano se estrena en la Liga femenina

La Liga femenina profesional de fútbol, que apenas va por su tercera edición, no había tenido clásicos de equipos grandes de la misma ciudad. Tres de los clubes ‘grandes’ del fútbol profesional masculino, Millonarios, Medellín y Cali debutan este año. Por eso, el duelo de este miércoles entre Santa Fe y Millos es histórico. Se jugará en Techo, a las 7:30 de la noche, con TV de Win Sports. En masculino, es el clásico profesional más viejo de Colombia. En femenino, apenas nace.

Santa Fe, el primer campeón femenino afronta su tercera temporada con la intención de volver a pelear por la corona. Sin embargo, este año pasa por un proceso de renovación, con la salida de varias de sus figuras, como la venezolana Oriana Altuve, goleadora histórica de la Liga (29 tantos).



Este duelo, además, será la despedida de su referente, Leicy Santos, una de las que ha jugado más partidos en la historia de la Liga (31, los mismos de María Morales y Angie Castañeda, hoy en Millonarios) y la segunda artillera de la historia (24, contando el que le marcó a Fortaleza el domingo en el triunfo 0-3, en la primera fecha). La cordobesa se va al Atlético de Madrid. De hecho, el clásico, que corresponde a la tercera fecha, se adelantó para hacerle un homenaje.



“La verdad, es una felicidad saber que voy a tener la oportunidad de jugar el primer clásico de la historia. Es muy positivo para el fútbol femenino que lleguen estos equipos que tienen una gran hinchada, para que los hinchas se vayan familiarizando y la Liga tenga cada vez más importancia”, le dijo Leicy a EL TIEMPO.



“Santa Fe siempre va a tener la responsabilidad de resaltar en cualquier campeonato que vaya a jugar. Este es prácticamente un equipo nuevo, pero con todas las capacidades. Las niñas tienen ilusión y talento”, dijo.



Millonarios apenas vino a aparecer este año en la Liga. Aunque hizo un convenio con la Universidad Sergio Arboleda, a la hora de armar la nómina para competir salió a contratar jugadoras con experiencia. En su nómina hay seis futbolistas del Santa Fe que campeón del 2017: la portera Kimika Forbes (de Trinidad y Tobago), la zaguera venezolana María Alejandra Peraza; las volantes Nancy Acosta y Lisseth Moreno; la creativa Angie Castañeda (que debutó con dos goles frente a Equidad, el domingo) y la arquera suplente, Michell Lugo.



“Yo vivo agradecida con Santa Fe, pero ahora estoy muy contenta en Millonarios. Nos abrió la puerta desde el principio y estamos con la cabeza en el objetivo, que es ganar”, dijo Moreno. “Santa Fe fue muy superior en la primera edición, pero ahora la Liga está muy pareja. Hay equipos que podemos dar la talla y esperamos demostrarlo”, añadió.



Este miércoles habrá otros cuatro partidos adelantados de la fecha 3, todos a las 3 p. m.: América vs. Atlético, Cortuluá vs. Cali, Huila vs. Orsomarso y Medellín vs. Pereira.

Pero hay clásico, a pesar de ser un duelo nuevo...



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc