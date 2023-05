Independiente Santa Fe revalidó su favoritismo ayer en el primer partido de los cuartos de final de la Liga femenina, contra Cortuluá, y lo derrotó por dos goles a uno, jugando de visitante.

Santa Fe, el único que pegó primero

Santa Fe derrotó a Cortuluá Yumbo Industriales. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports +

Las leonas, que habían terminado de segundas en la fase regular, impusieron el ritmo del partido desde un comienzo.



Impulsado por el juego de sus dos volantes centrales, Liana Salazar y Gabriela Huertas, Santa Fe llegó a irse arriba en la primera mitad gracias a la anotación de Heidy Mosquera, tras pase de Ana Huertas, en el minuto 34.



En la segunda parte, Cortuluá mejoró con el ingreso de Melissa Moreno y Melanin Aponzá, pero Salazar, la capitana de Santa Fe, marcó de penal el segundo para las bogotanas sobre el 52’.



Ya en el tramo final del partido, Cortuluá logró reaccionar y descontó de penal gracias al tanto de María Carvajal, en el minuto 79. En los últimos segundos, el equipo del Valle se adueñó de la pelota pero no logró marcar el tanto necesario para el empate.



En el resto de partidos de la jornada, ninguno sacó ventaja. Deportivo Cali empató en el último minuto contra el Deportivo Pereira (1-1), La Equidad y América de Cali no se hicieron daño en Bogotá y empataron sin goles. Independiente Medellín y Nacional quedaron en tablas con un gol para cada lado.



Los partidos de vuelta serán el próximo lunes. Todos van a las 7:30 p. m, menos el Nacional vs. Medellín, que será a las 7. El ganador del partido de Santa Fe y Cortuluá irá en semifinales vs. el ganador del clásico paisa. En la otra llave, el ganador de América y La Equidad enfrentará al vencedor del Pereira vs. Cali.

