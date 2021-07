Santa Fe llegó al primer lugar de su grupo en la Liga femenina

Santa Fe hizo valer el peso de su experiencia, logró superar un momento complicado contra La Equidad y al final, se impuso 3-2 para llegar al primer lugar del grupo A de la Liga femenina, este lunes en El Campín.

Las actuales campeonas del torneo parecían haber sacado una ventaja importante en el marcador en la primera etapa. Y eso que, muy temprano, falló un penalti: a los 10 minutos, la árbitra Érika Sánchez pitó una mano de Andrea Pérez. La portera Alysson Ballesteros le detuvo el cobro a la paraguaya Fany Gauto.



Pero luego, a los 27, en otro penalti, Jessica Peña anotó el 1-0 para las Leonas, luego de una falta de Paola Sánchez a Kena Romero. Y luego aumentó la ventaja con un autogol de Andrea Pérez, a los 34.



La Equidad no se rindió y recortó distancias a los 7 del segundo tiempo, en un gran cobro de tiro libre de Diana Chaves desde la izquierda. El remate fue cruzado y se le coló en el ángulo a la portera Wendy Martínez.



Las visitantes aprovecharon el impulso y empataron el partido a los 12 de la segunda etapa: Paola Sánchez lanzó un centro a ras de piso desde la izquierda y Génesis Vegas anotó el 2-2.



Santa Fe parecía no reaccionar, pero la salida por lesión de Vegas frenó un poco a La Equidad. Y Fany Gauto tomó revancha de su penalti errado al anotar el gol del triunfo, a los 37 de la segunda etapa, con un gran remate de media distancia.



Con siete puntos, las Leonas se treparon al primer lugar, con siete puntos, uno más que Millonarios, que el domingo empató 1-1 contra Fortaleza en Chía.



