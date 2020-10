Así va la Liga femenina: América se estrenó con triunfo

América de Cali estrenó su título de campeón de la Liga Femenina con una victoria agónica contra el Deportivo Pasto, en la primera fecha de la cuarta edición del torneo.

El gol de la victoria del América lo consiguió la venezolana Joemar Guarecuco, en el minuto 90+7, de penalti. Cabe recordar que las campeonas no contaron con su gran figura, Catalina Usme, ausente tras dar positivo por covid-19.



También comenzó con victoria Medellín-Formas Íntimas, actual subcampeón del torneo, que derrotó en la primera fecha a Real San Andrés (3-0), en Itagüí. Los goles fueron de Sara Córdoba (8 PT), Tatiana Castañeda (16 PT) y Diana Carolina Ospina (45+2 ST).



Por su parte, Atlético Nacional también comenzó con una goleada su participación en la Liga: superó 3-0 al Atlético Bucaramanga, en Guarne. Katherine Tapia anotó de penalti a los 35 minutos del primer tiempo y se convirtió en la primera arquera en anotar gol en la Liga femenina colombiana. Los otros dos goles fueron de Paula Botero (25 y 44 ST).



La jornada había comenzado el viernes con la goleada de Millonarios a Llaneros (5-0). El lunes, Equidad recibirá a Fortaleza en Techo (3 p. m.), y el martes jugarán Cali y Junior (7:45 p. m., con señal de Win Sports +). Santa Fe tiene fecha libre.



Cabe recordar que esta primera fase es zonal: en el grupo A están Millonarios, Santa Fe, Equidad, Fortaleza y Llaneros. En el B, América, Cali, Junior y Pasto. En el C, Medellín, Nacional, Bucaramanga y Real San Andrés.



