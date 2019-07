¿Cómo arrancó la Liga femenina? Aquí se lo contamos

Los cuatro primeros partidos de la Liga Femenina 2019 dejaron el triunfo de uno de los cuatro equipos debutantes, el Deportivo Cali; diez goles anotados y solamente un triunfo de los equipos locales.

Deportivo Cali logró su primera victoria en la Liga al derrotar 1-3 como visitante a Atlético. Darnelly Quintero, de tiro libre, anotó el 0-1 a los 16 minutos. Repitió, por la misma vía, a los 13 del segundo tiempo. Adriana Lizcano descontó para Atlético seis minutos después y Angie Cano, con un remate dentro del área a los 33 del complemento, marcó el tercero y definitivo.



Otro de los equipos debutantes fue Once Caldas, pero no pudo sumar en su estreno. Perdió 2-0 con Atlético Nacional, en la cancha Marte de Medellín. Estefanía Cartagena marcó el primero, a los 45+2 del primer tiempo. El segundo lo hizo Katerin Castro, de cabeza, a los 5 de la segunda etapa.

El clásico del Oriente colombiano de la Liga femenina terminó sin goles. Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo igualaron 0-0, en el estadio Álvaro Gómez, de Floridablanca.

#ProfesionalFemenino | Finalizó el encuentro con el @cucutaoficial en el estadio Álvaro Gómez Hurtado con un empate 0 - 0 pic.twitter.com/9cMyAQqALv — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) 13 de julio de 2019

Orsomarso y Deportes Tolima igualaron 2-2 en Palmira. Patricia Riascos puso en ventaja a las locales a los 7 minutos. Kena Romero anotó doblete para el Tolima, a los 23 y 29 minutos, y Riascos volvió a marcar a los 20 de la segunda etapa.



Este domingo, jugarán América vs. Cortuluá (1:15 p. m., con señal de Win Sports), Fortaleza vs. Santa Fe (2 p. m.), Millonarios vs. Equidad (2 p. m.), Huila vs. Pasto (3 p. m.), Junior vs. Real San Andrés (3 p. m.) y Pereira vs. Medellín (3:30 p. m.).



